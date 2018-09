Inhalt Seite 1 — Menschenrechte auf amerikanisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Geht das denn überhaupt - sich auf der ganzen Welt für die Menschenrechte stark machen und zu Hause immer mehr Menschen hinrichten? Es geht - siehe die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Praxis der Todesstrafe.

Die UN-Menschenrechtskommission fordert eine weltweite Vollstreckungspause von zwei Jahren, wie sie das schon vor zwölf Monaten mit großer Mehrheit verlangt hat, als ersten Schritt zu einer weltweiten Abschaffung der Todesstrafe - aber Amerika stimmt dagegen, zusammen mit China und dem Kongo.

Das Bonner Außenministerium protestiert dagegen, daß demnächst zwei Deutsche hingerichtet werden sollen (drei weiteren verurteilten deutschen Staatsbürgern droht ein ähnliches Schicksal) - doch davon fällt, wie unser Außenminister in Fragen der Menschenrechtspolitik zu sagen pflegt, kein Sack Reis um, weder in China noch in Amerika.

Ohne Erfolg verwendet sich Honduras für einen Honduraner, verwendet sich Paraguay für einen Paraguayaner - die beiden Lateinamerikaner werden verurteilt und hingerichtet, ohne daß sie im Strafverfahren konsularisch so betreut wurden, wie es im Völkerrecht zwingend vorgesehen ist: Das ist den Gouverneuren von Arizona und Virginia egal. Es war ihnen auch völlig egal, daß der Internationale Gerichtshof um eine Prüfungsfrist ersuchte und daß sogar Außenministerin Madeleine Albright verlangte innezuhalten. Skandale en détail und ein Skandal en gros.

Wann reift die Einsicht, daß es eine "saubere" Praxis der Todesstrafe nicht geben kann - daß also jede dieser Rücksichtslosigkeiten und jeder dieser Rechtsverstöße der Vereinigten Staaten von Mal zu Mal zurückverweist auf die Grundtatsache: Hinrichtungen und Menschenrechte passen prinzipiell nicht zueinander.

Wie pervers es dabei zugehen kann, zeigt ein anderer aktueller Fall: In Kalifornien soll jemand hingerichtet werden, obwohl er inzwischen als psychisch krank gilt - und obwohl die Hinrichtung psychisch Kranker in diesem Bundesstaat rechtswidrig ist. Was aber wird geschehen, wenn seine Anwälte doch noch recht bekommen? Dann wird der Delinquent so lange gepflegt, bis er geheilt ist - und anschließend legal umgebracht werden kann. Es rundet das makabre Bild ab, daß in den Vereinigten Staaten auch minderjährige Täter hingerichtet werden - was sonst nur im Iran, in Nigeria, Pakistan, Saudi-Arabien und im Jemen möglich ist.

Niemand plädiert für Milde gegenüber Mördern. Doch der Staat selber darf nicht zum Mörder werden. Das kaltblütige, klinische Umbringen von Menschen, die, weil in staatlicher Gewalt, keine weiteren Verbrechen mehr begehen können, ist Justizmord.