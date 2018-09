Inhalt Seite 1 — Guildos Himmelfahrt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Birmingham, eine Woche danach. Die Stadt ist noch nicht wieder zur Ruhe gekommen. Immer noch irren zahlreiche Grüppchen orangerot gekleideter "Jünger" durch die City, auf der Suche nach ihrem "Meister", der ihnen auf so spektakuläre Weise abhanden gekommen ist.

Am Rand der Shrewsbury Road schmelzen inzwischen Nußecken in der Frühlingssonne. "German nusecks" haben die Bäcker auf Papptafeln geschrieben.

Die Sun hatte schon eine Woche vor dem Contest ganzseitig das Rezept der angeblichen Lieblingsspeise von Guildo Horn gebracht.

Überhaupt scheinen gerade die Medien völlig durchgedreht zu sein. "Herr Horn im Himmel?" titelte gestern die Birmingham Post. Und veröffentlichte eine Liste von Sanitärgeschäften und Versandhäusern, die noch orthopädische Stützstrümpfe am Lager haben. Vom Schulkind bis zum Greis weiß inzwischen jeder in Großbritannien, daß der verschwundene Gewinner des 43.

Schlager-Grand-Prix es liebte, auf der Bühne mit solchen Gummistrümpfen überhäuft zu werden.

Am Bloomsbury Square steht ein Kerl in türkisfarbener Samthose und orangefarbenem Flattershirt. "Der Horn ist ein Meister aus Deutschland" hat er mit großen Buchstaben auf ein Brett gemalt.

An der Fassade der Birminghamer Festhalle hängt ein riesiges Transparent: "The End Is At Hand". In einer Blitzaktion hat Eagle Press die Autobiographie Horns (Guildo Horn: "Danke! Der Meister plaudert aus dem Nähkästchen") übersetzt und auf den Markt geworfen. Zahlreiche Bemerkungen in dem Buch erscheinen natürlich jetzt in einem ganz anderen Licht: die angebliche unbefleckte Empfängnis seiner Mutter drei Männer "aus einem fernen Land", die an Horns Geburtstag auftraten Ochs und Eselein ...