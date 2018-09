Dieses Haus will viel mehr sein als ein Haus. Ein dicker Brocken Energie zum Beispiel, der die Menschen ansaugt und ihre Blicke bindet. Der sie gleichzeitig abstößt durch sein fremdförmiges Wesen, sie verstört und ärgert mit seiner zuckenden Silhouette. Kino nennt sich diese Widerborstigkeit aus Beton, Stahl und Glas mitten in der Dresdner Innenstadt, die der Ufa-Konzern in der kommenden Woche offiziell eröffnet - mit viel Pomp und Prominenz. Die soll sich dann berauschen am Schrägen, Abstrusen, am unnützen Überfluß der Bauskulptur und wird doch den anarchischen Spitzen nicht entgehen. Denn ganz in den Dienst der Illusionsmaschine läßt sich dieses Kino nicht nehmen: Es spielt die Kulisse und ist doch Denkmodell.

Was kann, was soll, was darf die Architektur, fragt dieses Haus. Bloß nicht schöntun, sagen seine Architekten Wolf D. Prix und Helmut Swiczinsky, die unter dem Namen Coop Himmelb(l)au firmieren. Mit Macht rennen sie an gegen die gebauten Dogmen der Stadt Dresden, gegen die Sandsteinseligkeit der Frauenkirche und den Neubau von Schloß und Taschenbergpalais. Sie lehnen sich auf gegen Stadtväter, die für viel zuviel Geld der Zukunft eine behagliche Vergangenheit errichten und denen die Gegenwart aus dem Blick gerät. Ihnen halten sie die schroffen Gesichter ihres Gebäudes entgegen - ebenso wie dem zweiten, dem aufgeräumten Dresden der Nachkriegszeit.

Das dreieckige Grundstück des Neubaus liegt nahe dem Bahnhof, zwischen Petersburger und Prager Straße und damit direkt in der Mischwelt der Appartement- und Warenhäuser. Zur Konfrontation bereit, kragt der vielkantige Glasturm des Kinos den DDR-Wohnscheiben der sechziger Jahre entgegen. Dabei macht er sich das strenge Raster der Fertigteilfassaden zu eigen, seine Glasfront wird durch Rechtecke gegliedert. Zugleich aber bricht der Kinobau die gleichförmige Ordnung, indem er das Fassadenraster kippt oder verschwenkt: Der sozialistische Wohnungsbau erscheint wie im Zerrspiegel.

Statt das Bestehende zu verhöhnen, eröffnen die Architekten Prix und Swiczinsky neue, neugierige Blicke auf das allzu Vertraute.

Zur Petersburger Straße hält sich ihr Gebäude streng an die Straßenflucht, statt Glas strukturieren blanke Betonplatten die Fassade - ein fast vertrautes Bild. Wäre da nicht die zweite Haut, die dem Kino vorgehängt ist, als würde es gerade saniert. Nur sind es nicht Folien, sondern dauerhaft installierte Gitterroste, die den direkten Blick brechen. So verleihen die Architekten ihrem Kino den Anschein der Doppelbödigkeit und des Provisorischen und huldigen damit dem Film, dem transparenten Bild, vor das sich immer neue Bilder schieben. Und sie erheben die Veränderung zum Symbol, halten ein Plädoyer für die Stadt im permanenten Aufbruch.

Als Abbild und Vorbild des Städtischen präsentiert sich das Kino auch in seinem Inneren. An Fritz Langs "Metropolis" soll es erinnern, an ein erhabenes Chaos des Zukünftigen. Statt dem Besucher klar den Weg zu weisen, ihn von der Kasse zur Erfrischungsbar und dann ins Kino zu leiten, wirft ihn diese Architektur in eine Unbestimmtheit. Er hat die Wahl, über welche der Stiegen, Brücken oder stengeldünnen Türme er seinen Weg zu den Kinosälen wagen will. Der Besucher soll sich treiben lassen, den Kopf im Nacken, um immer neue Blicke zu werfen in das Gewirr der Stützen und Verspannungen. Die Macht und Leichtigkeit (nicht die Logik) eines gotischen Kirchenraums scheinen auf.

Der Flaneur soll wieder Einzug halten in der Innenstadt