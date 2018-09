Inhalt Seite 1 — Professuren als Mittel der Wertschöpfung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schwanitz schreibt "Campus", Teil II. In acht Wochen schon soll das Manuskript fertig sein. Das hört sich an wie ein böses Gerücht, verbreitet von seinen Gegnern aus der Hamburger Universität. Die ehemaligen Kollegen bezweifeln nämlich die Arbeitsunfähigkeit des Anglistikprofessors und Romanautors Dietrich Schwanitz, der vor einem Jahr wegen Krankheit im Alter von 57 Jahren emeritierte. Nun legen sie Dossiers an über diesen Universitätskritiker, der sie in der Öffentlichkeit als Statthalter "bleierner Depressivität" schmäht und der süffisant beschrieben hat, wie auf dem Campus Intrige, Eigennutz und Doppelmoral herrschen.

Sie weisen nach, daß Schwanitz vom Schreibservice des Englischen Seminars sechzehn Drehbuchfassungen der "Campus"-Verfilmung habe abtippen lassen. Der Direktor des Seminars stoppte einen Teil der Textverarbeitung des Frühpensionierten mit der Begründung, sie hätten weniger mit Wissenschaft zu tun als mit dem Mediengeschäft. Schwanitz, ganz Opfer, teilte darauf Veranstaltern von Konferenzen und Herausgebern von Fachpublikationen mit, daß er ihre Einladungen nicht annehmen könne, weil das Seminar sich weigere, seine Texte tippen zu lassen.

In der gerade gespielten Reality-Show, Campus III, werden die Finessen des beliebten Professorenzeitvertreibs gegenseitiger Falsifizierung vorgeführt.

Schwanitz, der verfolgte Kritiker akademischer Verwahrlosung, beherrscht das am besten. Er kennt es aus allererster Quelle - von sich selber. Er führt ein heimliches, aber verleugnetes, als Kritik getarntes Selbstgespräch. Der Fall Schwanitz wirft ein deutliches Licht auf den Prototypen des deutschen Professors. Der kritisiert, aber er möchte sich nicht kritisieren lassen. Er spielt das reine, fast immaterielle Beobachter- und Wissens-Ego, und er hat ein hoch elaboriertes Verhältnis zum Geld. Er genießt alle Rechte des Beamten, und er ist oft nebenher und nicht selten hauptsächlich Unternehmer.

Deutsche Professoren erinnern zuweilen an den sich grundsätzlich im Recht fühlenden, verdrückten, kleinbürgerlichen Trickser, der felsenfest davon überzeugt ist, die Welt schulde ihm noch was. Nicht aber umgekehrt.

Birger Priddat, Dekan für Wirtschaftswissenschaften an der privaten und reformerischen Universität Witten/Herdecke ist dieser Ökonomie einmal nachgegangen: "Man gutachtet und betreibt eigene Firmen. Die universitäre Tätigkeit schmilzt dann auf ein Minimum. Die Universitäten lassen es zu, daß manche Professoren nur einen Tag pro Woche in der Universität präsent sind.

Ihre Kernkompetenz, nämlich zu forschen und zu lehren, wird dann zur Qualité négligeable." Priddat macht einen einfachen, marktwirtschaftlichen Vorschlag, der gewiß bei deutschen Unibeamten sozialistische Überzeugungen anschwellen lassen wird: "Wenn ein Professor den Titel nutzt, um außerhalb der Universität damit Geld zu verdienen, zahlt er an die Universität eine Nutzungsgebühr."