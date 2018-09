Das wäre er also gewesen, der berühmte Augenblick, den Helmut Kohl zum Abschied vom Amt hätte nutzen können. So jedenfalls sahen es viele in seiner Partei. Vorbei. Kohl denkt nicht daran.

Muß er sich das alles immer wieder antun? Manchmal, beim Zuhören, wie jetzt im großen Saal des Konrad-Adenauer-Hauses, meint man solche Zweifel bei ihm aufblitzen zu sehen. Aber dann gähnt er und macht weiter. Es geht um Schadensbegrenzung. Mit der Entscheidung für das Euro-Europa in Brüssel wollte er auftrumpfen, nun hat der Streit um den Bankpräsidenten die Sache selbst überschattet.

Ständig diese Bergaufrennen. Es geht weiter, oft mühselig, ich weiß, aber dennoch! Beim deutsch-französischen Treffen in Avignon wird er nichts anderes deklamieren: Freundschaft! Ob der Streit um Wim Duisenberg und seine Amtszeit als EZB-Präsident dem deutsch-französischen Verhältnis förderlich war, will jemand wissen. Für ihn sei das keine Frage "von großer Bedeutung", erwidert Kohl. "Unsere französischen Freunde" haben bei der Ausgestaltung der Zentralbank fast alles mitgetragen, was Bonn wollte. Sie sind nicht Sieger, wir nicht Verlierer, will Kohl sagen. Mit anderen Worten: Das Glas ist halbvoll. Und so ist es auch. Sieht so die Stunde einer "europäischen Renaissance" (NZZ) aus? Es sei "wahrscheinlich das bedeutendste Ereignis des Jahrhunderts", bilanziert Kohl. Seinem Sekretär, Peter Hintze, bleibt überlassen, die "feste Absicht" zu verkünden, mit Kohl als dem "politischen Garanten für die Stabilität der Währung und ihr gutes Gelingen" in den Wahlkampf zu ziehen.

Kohl hingegen will mit Europa keinen Wahlkampf führen, der Euro sei kein Thema dafür, und überhaupt will er erst irgendwann mit dem Wahlkampf beginnen, bloß nicht jetzt. Auch wenn er das Lob des "erprobten Altmeisters der europäischen Politik", des Sozialisten Jacques Delors, gerne wiedergibt, da es sonst niemand tut: Die Deutschen sollten wieder "eine große Bewunderung für diesen Kanzler haben". Andere hätten sich "in der ganzen Europa-Debatte in die Büsche geschlagen". Er nicht. Auch dem läßt sich schwer widersprechen.

Ist das nun Wahlkampf oder nicht?

Der Abschied von der Mark fällt schwer, Kohl kennt die ambivalente Seelenlage und wird nicht erwarten, davon unmittelbar profitieren zu können. Aber dennoch ist richtig, daß ein Schritt nach vorne gemacht wurde, so wie es zutrifft, daß Wahljahr ist und Europa Kohls Sache bleibt. Was das angeht, paßt er auf wie ein Schießhund. Brüssel war nur "eine Zwischenstation". Jetzt wird "wie in einer guten Firma" bilanziert. Soll und Haben. Wollen nicht "einige Kommissare" das Prinzip der Subsidiarität untergraben? Es wird nur ein föderalistisches Europa geben oder gar keines, grantelt der Kanzler.

Fragt ihn nicht gerade ein Korrespondent mit britischem Akzent nach den neuen Zweifeln, die mit dem Start des Euro verknüpft sind? Deutschland, diktiert Kohl den Journalisten in den Notizblock, hat viele Kompromisse mitgetragen, zum Beispiel auch den für den "Sonderrabatt" zugunsten Großbritanniens. Das wird jetzt alles zur Sprache kommen. Für Europa, aber auch gegen Europa, wo es zu viel wird!