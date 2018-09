Frau: Sechsundfünfzig Jahre und neun Tage reisten wir nun schon um die Welt. Der ewige Russe und ich, das charmante Fräulein Germania. Wir stritten in Stalingrad, wir soffen ab beim Fels der Lorelei, wir brannten am Ganges. Dort wurden wir wiedergeboren viele Male: Er als Deutscher, ich als Russin, er als Russe, ich als Deutsche. Und so weiter. Und so fort.

Am späten Nachmittag des 4. Juli erreichen wir endlich Amerika. Sie erwarten uns auf dem Rasen vor dem Capitol aus marmorfarbenem Zucker in der Stadt des heiligen Pauls am Oberlauf des Mississippi. Mit ihren gebratenen Hähnchenflügeln, mit ihren triefenden Schweinshaxen, mit ihren goldenen Maiskolben winken sie uns zu und wünschen uns einen fröhlichen Unabhängigkeitstag. Sie grüßen, sie kauen, sie wandern umher. Oder sie sitzen und essen im Dreitagegras. Fett und glücklich im Paradies, wo es für alle extraweite T-Shirts (mit Buchstabenaufdruck - es handelt sich um eine Schriftkultur), kurze Hosen und Humor in Form von lustigen Sonnenbrillen gibt.

Langsam schmelzen die Amerikaner in der Sonne dahin. Zerlaufen wie der Käse auf ihren Brötchen. Lösen sich auf an den Rändern. Fangen an zu kleben. Werfen Blasen. Werden unten breit und breiter, von den winzigen Köpfchen ist fast schon nichts mehr übrig. Sie fragen uns, ob wir jetzt hier leben und heißen uns herzlich willkommen in ihrer Mitte.

Vielleicht ist es auch für uns Zeit, endlich "Amerikaner" zu werden. Ein Amerikaner - wie stolz das klingt, schrieb Gorkij. Und Freud assistierte: Wo Russe war, soll Amerikaner werden. Man kann zwar nicht gleichzeitig ein fauler Russe und eine pingelige Deutsche sein, und als schmieriger Italiener wird man niemals ein trauriger Ungar. Aber selbst im hohen Alter kann jeder noch Amerikaner werden. Man kommt hin nach Amerika - und früher oder später: schwubs! Alle Amerikaner waren vorher etwas anderes. Öde Europäer, tumbe Afrikaner, harmlose Asiaten, einfache Indianer. Auf ihre roots sind sie stolz. Zwecks Familienforschung hängen sie sich nachts ins Internet. Morgens begrüßen sie uns mit den Worten: Meine Mutter war halb Serbin, halb Holländerin, meine Großmutter Chinesin aus Amsterdam, mein Großvater väterlicherseits Italiener, mein Schwiegersohn ist Kosake beim Zar, außerdem hatte ich mal einen Freund in Spanien, vielleicht kennen Sie den ja. Aber hier und jetzt sind sie eben: Amerikaner.

"Im Anfang war alle Welt Amerika", schrieb der englische Philosoph John Locke 1690. Hier hat der Mensch sich neu erschaffen. Gezähmt. Gebändigt. Daß die Colts nur so rauchten. Daß die elektrischen Stühle nur so glühten. Amerikaner sein - das ist nicht irgendeine Nationalität. Das ist Zivilisation schlechthin. Eine neue Stufe des Seins. Nach sechsundfünfzig Jahren und neun Tagen des Irrens in der wirklichen Welt sind wir reif. Für Amerika.

Mann: Ich fühle mich wie Kolumbus. Amerika muß man neu entdecken. Hier muß man mitspielen wie in einem Film. Um so mehr, als ich laut Drehbuch in Amerika ... - aber alles zu seiner Zeit. Bisher hat man die Amerikaner als Sonderfälle empfunden, aber seit der Hauptzyklus der Einwanderung abgeschlossen ist, haben sie den Status von Eingeborenen erlangt, die bisher noch nicht beschrieben sind.

Unsere kleine russisch-deutsche Luftlandetruppe wird über Minneapolis/St. Paul mit dem Geheimauftrag abgeworfen, unter dem Codewort "Feindbild" eine vorbereitende ethnographische Expedition entlang des Mississippi durchzuführen. Die "große Mama", wie man den Fluß hier nennt, ähnelt mit ihrem zickzackartigen Verlauf einem langen menschlichen Darm, der auf der amerikanischen Landkarte ungefähr bei der kanadisch-amerikanischen Grenze aufgehängt ist und sich mit seinen enormen Mengen an Wasser und Dreck bei New Orleans in den Golf von Mexiko entleert. Den Darm entlang reihen sich in geographischer Verdopplung der Alten Welt Städte wie Warszaw oder Cairo, die zeigen, daß die Auswanderer nicht an den Erfolg transatlantischer Kommunikation glaubten.