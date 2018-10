Man kann über Europa manches sagen. Aber eines ganz bestimmt nicht: daß Gesetze zwischen Brüssel und Straßburg übertrieben hektisch verabschiedet würden. Zehn Jahre hat der Streit um die "Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen" gedauert. Nicht ganz so lange brauchten die Amerikaner, um zum Mond zu fliegen. Aber ein europäisches Gesetz soll ja auch was Solides sein, von dem man noch ein Weilchen zehrt.

Wie in diesem Fall. Denn da geht es schließlich nicht um die Gestaltung von Treckersitzen oder um die Abmessungen von Bananen, sondern um die Frage, wie weit Leben patentierbar sein soll. Lebende Organismen haben, anders als beispielsweise Luftpumpen, die Eigenschaft, sich fortzupflanzen. Das allein macht die Frage nach dem Patentschutz heikel. Ganz abgesehen vom Grundsätzlichen: Kann ein Lebewesen eine Erfindung sein?

Vor drei Jahrzehnten, als alle Welt von der Mondlandung fasziniert war, kam die Frage schon einmal vor ein deutsches Gericht. Einem Taubenzüchter war seinerzeit eine Kreation mit rotem Gefieder geglückt. Die wollte er sich schützen lassen. Leider, urteilte der Bundesgerichtshof 1969, könne daraus nichts werden. Nicht etwa, weil es sich um lebende Tauben handelte. Sondern vielmehr, weil die Züchtung auf einem Wege erfolgt war, den die Natur ohnehin vorgesehen hat: durch Begattung. Bei dieser Methode, wußten selbst die Richter, habe menschlicher Erfindergeist, bildlich gesprochen, seine Finger nur begrenzt im Spiel.

Das hat sich geändert. Erbanlagen lassen sich einigermaßen gezielt verpflanzen, nachdem es den beiden Forschern Herbert Boyer und Stanley Cohen 1973 erstmals gelungen war, ein Gen zwischen einem Eiter- und einem Darmbakterium auszutauschen. Ihre Methode wurde, nach einigem Hin und Her, vom amerikanischen Patent and Trademark Office (PTO) patentiert. Die weiter gehende Frage, ob auch ein gentechnisch veränderter Mikroorganismus selbst patentierfähig sei, wurde 1980 entschieden, und zwar mit knapper Mehrheit vom amerikanischen Supreme Court; danach erhielt der Genetiker Ananda Mohan Chakrabarty das Recht, gentechnisch veränderte Bakterien zu vermarkten, die imstande sein sollten, Erdöl zu fressen.

"Alles von Menschenhand unter der Sonne Erschaffene", meinten die Richter damals, könne prinzipiell patentiert werden. Jedenfalls so lange, wie der Gesetzgeber das nicht ausdrücklich verbiete. Und davon konnte in den Jahren der Reaganomics nicht die Rede sein. Im Gegenteil: Wissenschaftler aller Universitäten wurden aufgefordert, sich mit der Industrie an einen Tisch zu setzen. Firmen schossen aus dem Boden. Und der war gedüngt mit Genpatenten.

Über manipulierte Mikroben regt sich heute niemand mehr auf. Zu Tausenden sind sie in tiefgefrorenem Zustand hinterlegt worden. Nicht nur in Amerika, auch in Japan und Europa. Weniger klar ist die Lage, wenn es um den übrigen Teil der Schöpfung geht - um Pflanzen, um Tiere, um Menschen. Beziehungsweise: Klar ist die Lage schon. Mindestens was Pflanzen und Tiere hierzulande betrifft.

Einschließlich Monaco und der Schweiz haben neunzehn Staaten bereits vor Jahren das Europäische Patentübereinkommen unterzeichnet. Darin heißt es in Artikel 53: "Europäische Patente werden nicht erteilt für Pflanzensorten oder Tierarten." Eine Vorschrift, an der es eigentlich nichts zu deuteln gibt. Denn was anderes als eine neue Pflanzensorte wäre ein gentechnisch veränderter Raps? Was anderes als eine neue Tierrasse (gemeint vom Gesetzgeber ist die Rasse, nicht die Art) wäre ein Turboschwein?