Den französischen Zeitungen war es gerade eine Kurzmeldung wert: Charles Fiterman ist seit dem 14. Mai 1998 Sozialist. Die einstige Nummer zwei der französischen Kommunisten, ein intellektuell veranlagter Mann und Minister zu Zeiten François Mitterrands, will dort im Sinne einer "sozialen, demokratischen und bürgernahen Europäischen Union" wirken. Die Sozialisten haben ihm flugs ein entsprechendes Plätzchen eingerichtet und, wie die Zeitungen, jeglichen Kommentar vermieden.

Die Kommunistische Partei Frankreichs (PCF) befindet sich in einer Identitätskrise, die sich mit einer Fülle von Beispielen belegen ließe. Der Premierminister der gegenwärtigen Linksregierung, in der sie zwei Minister und einen Staatssekretär stellt, weiß das zu seinen Gunsten zu nutzen. So hat Lionel Jospin den Kommunisten, obwohl er auf sie angewiesen war, bei der Regierungsbildung nur Nebenressorts zugeteilt: Verkehr, Jugend und Sport, Tourismus.

Im Gegensatz zu den kommunistischen Parteien anderer Länder hält die PCF an ihrem alten Namen fest. Programmatisch vollzieht sie unter Robert Hue, der 1994 den Parteivorsitz vom bekennenden Stalinisten Georges Marchais übernommen hat, eine vorsichtige Erneuerung. Dazu gehören Denkforen wie jetzt der internationale Kongreß zum 150. Jahrestag des "Kommunistischen Manifests".

Bei seiner Vorbereitung blieben die Verfehlungen des angewandten Marxismus weitgehend ausgeklammert. Die PCF zählt in ihrem Apparat und unter ihren Anhängern noch viele Stalinisten. Hue ist auf sie angewiesen, denn die Trennlinie zwischen einem moderaten Kommunismus und den französischen Sozialisten ist, wie das Beispiel Fiterman zeigt, unscharf. Deshalb versucht Hue, die Partei von innen zu erhalten und nach außen zu putzen, indem er den Stalinismus kurzerhand zur "Monstrosität" erklärt - einer krankhaften, dem eigentlichen Wesen des Kommunismus fremden Entartung.

Der jovial-harmlos wirkende Vorsitzende versteht es, brisante politische Fragen durch eine Doppelstrategie voranzutreiben. So hat er, dessen Partei als resolute Euro-Gegnerin in die Regierung eingetreten war, im Vorfeld des Brüsseler Gipfels einerseits zu Protokoll gegeben, daß der Euro nicht das Ende der Geschichte sei - das heißt: für die Kommunisten keine Frage, an der sie die Regierung scheitern lassen sollten. Andererseits organisierte er eine große Anti-Euro-Demonstration.

Die französischen Kommunisten sitzen zum vierten Mal in ihrer Geschichte - nach 1936, 1946 und 1981 - in der Regierung. Dort sind sie so leichtgewichtig und konstruktiv wie nie zuvor. Ihr Stimmenanteil ist von einst 29 auf weniger als 10 Prozent gesunken. Praktisch erfüllen sie die Funktion von Mehrheitsbeschaffern und Garanten des sozialen Friedens. Die Kraft, die politische Landschaft zu strukturieren, ist ihnen spätestens 1989 verlorengegangen. Eine Doktrin haben sie nicht mehr, das Geld und die militanten Anhänger werden immer knapper.

Es bleibt ein Sozialmilieu, das stolz ist auf einen vermeintlich spezifisch französischen Kommunismus und treu zur Wahlurne geht: Dieses Milieu ist es, das Hue verwaltet. Premierminister Jospin hegt es gelegentlich mit durchsichtigen Komplimenten. Als das "Schwarzbuch des Kommunismus" erschienen war und in der Fragestunde des Parlaments diskutiert wurde, sagte Jospin, er sei "stolz", Kommunisten in seiner Regierung zu haben. Das kann sich ein französischer Premierminister heutzutage leisten.