Vor dem heruntergekommenen Hotel "Grand" steht ein halbes Dutzend gepanzerter Jeeps im Zebra-Look. Über die weißen Dächer sind schwarze Klebestreifen gezogen. Sie bilden auf Kühlerhauben und Türen zwei große Buchstaben: "TV". Jeden Morgen steigen Kameraleute von Nachrichtenagenturen und Fernsehsendern in die fahrbaren, dunklen Verliese ohne Seitenfenster. Vom Zentrum der Hauptstadt Prishtina rollt die makabre Safari in die "befreiten Zonen" der südserbischen Provinz. Ziel der Photojäger ist die mysteriöse UCK, die albanische Befreiungsarmee für das Kosovo.

Die bisher anonyme UCK überfällt - inzwischen fast täglich - die serbischen Polizeiposten. Sie posiert immer häufiger für die Photographen und postuliert den Primat der Waffen über die Politik. Sie will die Kosovo-Albaner, die in ihrer Provinz neunzig Prozent der Bevölkerung stellen, aus dem jahrelangen gewaltlosen Widerstand in den Befreiungskampf gegen die Belgrader Unterdrücker treiben.

Das kommt dem serbischen Präsidenten Milosevic gerade recht. Seine Sondereinheiten im Kosovo erhalten seit einem Monat achtzig Mark pro Tag statt wie bis dahin sechzig Dinar (zehn Mark). Sie sollen die Freiheitskämpfer als Terroristen entlarven, von der Landbevölkerung und den Waffenlieferungen aus Albanien abschneiden und aufreiben. Seit März sind serbische Polizei, paramilitärische Einheiten und Armeeangehörige im Kosovo verdreifacht worden. Sie umzingeln - inzwischen fast täglich - muslimische Dörfer, schießen immer häufiger mit Artillerie hinein, hinterlassen Tote und Verwundete, brennende Häuser und Tierkadaver auf Straßen und Feldern.

Die Rauchfahne im Süden des Balkans wird immer größer. Sie zieht sich von der nordwestlichen Region Drenica - wo die Eskalation Ende Februar mit den serbischen Massakern an den Familien führender UCK-Freischärler ihren Anfang nahm - über die Region Deçani in den Südwesten hinunter. Von dort läuft eine neue Flüchtlingswelle von Frauen und Kindern nach Prishtina hinauf. Die zurückbleibenden Männer vergrößern die Reihen der UCK. Der nächste unerklärte Krieg in Jugoslawien hat schon begonnen.

Noch in der ersten Maihälfte hatte der amerikanische Sondervermittler Richard Holbrooke in einem diplomatischen Parforceritt Serben und Kosovo-Albaner zu Gesprächen an einen Tisch gezwungen. Das Belgrader Oppositionsblatt Danas feierte ihn bereits als "Wyatt Earp im serbischen Tombstone".

Doch diesmal nahmen die Schurken den Sheriff und Helden von Dayton offensichtlich nicht mehr ernst. Holbrooke war noch nicht aus der Stadt, als es zum ersten Showdown in Prishtina selbst kam. Einen Tag später wäre der kugelsichere Cadillac des US-Emissärs fast auf den Leichenzug mit dem 55jährigen Lehrer Isuf Hajdari gestoßen, den die Kugeln beim Gefecht mitten im Stadtzentrum tödlich getroffen hatten.

Wer im ungepanzerten Wagen mit freiem Blickfeld die serbischen Straßenposten hinter ihren Sandsackverhauen umfährt und auf abenteuerlichen Pisten in die nur aus der Luft oder mit Artillerie zu kontrollierenden Täler der UCK-Gebiete kommt, wird schnell an den Kaukasuskrieg zwischen Russen und Tschetschenen erinnert. Jenseits der Landstraßen bauen die Albaner jetzt ihr paralleles Wegenetz aus, so wie sie zuvor ihren Schattenstaat mit eigenen Schulen und Krankenhäusern schufen. Vor der idyllischen Landschaftskulisse spreizen nicht nur die "Straßenarbeiter", sondern auch schon die Kinder die Finger zum Siegeszeichen.