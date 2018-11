Inhalt Seite 1 — Himmlisches Feuerwerk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit einem Drachen betrieb 1752 der amerikanische Physiker und Staatsmann Benjamin Franklin die erste Blitzforschung. Er ließ sein Fluggerät geradewegs in ein Gewitter steigen und konnte so zeigen, daß sich die Blitze mit dem soeben entdeckten Phänomen der Elektrizität erklären ließen. Franklin hatte dabei allerdings mehr Glück als Verstand: Ein anderer Forscher wiederholte das Experiment einige Monate später - und starb durch einen elektrischen Schlag.

Heute ist die Blitzforschung weniger riskant. Sie wird mittlerweile von Satelliten übernommen, die die himmlischen Leuchtfeuer vom Weltraum aus beobachten. "Die Gewitterforschung per Satellit wird immer wichtiger", meint Ulrich Schumann, Direktor des Institutes für Physik der Atmosphäre des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. Jede Sekunde durchzucken etwa hundert Blitze die Erdatmosphäre. Doch die meisten schlagen nicht etwa auf der Erdoberfläche ein, sondern entladen sich zwischen Gewitterwolken oder in ihrem Inneren. Vom Boden aus läßt sich das kaum untersuchen.

Einen globalen Überblick liefert nun der amerikanisch-japanische Satellit TRMM, der im vergangenen November zur Tropical Rainfall Measuring Mission startete. An Bord befindet sich - neben Radar und speziellen Infrarot-Detektoren zur Untersuchung von Wolken und Niederschlägen - auch ein spezieller Gewittersensor, eine Art Fernsehkamera mit besonderen Filtern, die selbst schwache Blitze bei Tageslicht ausmachen kann. Im Dezember und Januar durchmusterte der Satellit die gesamte Erdoberfläche zwischen den Breitengraden von Palermo und Kapstadt und registrierte alle überflogenen Gewitter. Die soeben von der Nasa ausgewerteten Daten zeigen Überraschendes: 98 Prozent aller von TRMM registrierten Gewitter tobten über dem Festland.

Fügt man sämtliche Gewitterorte dieser zwei Monate zu einer Weltkarte zusammen, zeigt sich eine dramatische Konzentration über den Landmassen der südlichen Hemisphäre.

Erklären läßt sich die ungleiche Verteilung mit der deutlich höheren Wasserverdunstung über dem Festland: Damit Gewitter entstehen, müssen große Mengen Wasserdampf schnell aufsteigen und in kühleren Luftschichten zu Wassertropfen und Graupelkörnern kondensieren. Diese stoßen mit kleineren Tröpfchen und Kristallen zusammen und laden sich dabei elektrisch auf.

Thermik und Schwerkraft trennen die Ladungen und können in den Gewitterwolken Spannungen von mehreren Millionen Volt aufbauen, die sich schließlich in Blitzen entladen.

Im Detail sind diese Prozesse noch nicht verstanden. Die Blitzforschung aus dem All soll allerdings nicht nur darüber neue Erkenntnisse liefern, sondern auch andere wichtige Daten. Sie könnte Gewittervorhersagen für Flughäfen und Kraftwerke ermöglichen sowie der Klima- und Umweltforschung zugute kommen: Blitzentladungen sind nämlich die wichtigste natürliche Quelle für Stickoxide, die in die Chemie der Atmosphäre eingreifen. Niemand weiß, wieviel Stickoxid Gewitter weltweit freisetzen