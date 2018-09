Die Erektionspille. Was die Frauenbewegung immer schon gewußt hat, nun ist es entlarvt: Die Männer denken immer nur an das eine (nicht an das andere wie die Frauen). Jetzt stürmt die Weltmännerschaft zur Viagra-Pille und alle Kulturkritiker hinterher - in den Medien jedenfalls. Es heißt: Der Feminismus habe die Manneskraft geschwächt und die Pille richte sie wieder auf, eine Viertelstunde nach Einnahme gar. Die Pille, eine Retourkutsche?

Aber warum redet auch Monika Maron in ihrem eleganten Angriff abschätzig vom Schwellkörper? Wir wissen doch, daß der ganze Körper unserem eigenwilligen Nervensystem, der Psyche eben, unterliegt. Dennoch greifen wir mit Chemie und Intellekt ein. Nur dem Schwellkörper wird das nicht zugebilligt. Eine intellektuelle Spannung gar zwischen Schwellkörper und Mann kann sich heute offenbar niemand mehr vorstellen. Alberto Moravias höchst geistvoller Dialog "Ich und Er", zwischen dem Ich und dem Schwellkörper, beweist das Gegenteil; gar nicht zu reden vom Priapismus der Antike und anderen Ich-und-er-Produkten der Weltkultur.

Monika Maron schreibt: "Dabei gehören Versagensängste zu den liebenswürdigsten Eigenschaften der Männer." Die Ängste, nicht das Versagen selbst! Nur, kann oder will eine Frau eine Garantie auf das Liebesrisiko geben und die Pille ersetzen? Sie wäre schön dumm. Denn es geht um das Glücksverlangen in der Sexualität und um Sicherheit, um Sich-Entblößen und Angst vor Bloß-Stellung - wenn aus dem Spiel der Liebe genitaler Ernst wird. Es gibt die absolute Sicherheit durch Geld, Macht und Heldentum und die relative, die Verunsicherung des Mitmenschen. Vielleicht müssen die Frauen sich nun fragen: Hat er geschluckt?, wenn sie das Zeichen der Zuwendung entdecken. Oder die Männer denken, daß die Frauen nun denken, ob sie ...? Daß die Pille sofort im Kopf von Männern und Frauen wirkte, zeigt, daß es dem Feminismus nicht gelang, die Realität des Geschlechterkampfes durch den Kampf gegen die Männerschaft und ihre Glieder zu eskamotieren. Der versprochene Frieden zwischen den Geschlechtern ist offenbar nicht gewünscht oder nicht denkbar. Viagra, der Kampf geht weiter!

Was unterscheidet mithin diese Pille von den Aphrodisiaka aller Zeiten? Außer daß ihre Wirkung wissenschaftlich bewiesen ist, gar nichts. Vielleicht kann man die Asiaten überzeugen, auf das Nashornpulver zu verzichten. Das Panzernashorn könnte mithin leben und der Aktionär der Firma Pfizer natürlich auch. Ansonsten ist Viagra ein marginales Manöver im uralten Geschlechterkampf.