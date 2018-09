Viele Reiseveranstalter haben mit ihrer Preispolitik in der Hochsaison den Bogen überspannt. Wenige Wochen vor Beginn der großen Ferien sitzt die Branche auf mehreren hunderttausend unverkauften Flugpauschalreisen. Vor allem Familien mit Kindern - der klassischen Klientel im Juli und August - fehlt angesichts kräftiger Preisaufschläge während der Schulferien und stagnierender Einkommen für einen zweiwöchigen Badeurlaub am Mittelmeer das Geld.

"Die Hochpreiszeit ist schlecht gebucht", bestätigt Wilhelm Pape, Vertriebschef der Reisebürokette First. "Wir hoffen jetzt auf Last-minute-Buchungen." Schon jetzt deuten Sonderangebote in vielen Schaufenstern einen Trend zu erheblichen Rabatten an, um die Überkapazitäten doch noch an den Mann zu bringen. So bietet LTU gegenwärtig Flugtickets von Düsseldorf nach Mallorca für 99 Mark an.

"Die Frage ist, wann ein Veranstalter die Nerven verliert und die Preise runterholt", sagt der Präsident des Deutschen Reisebüro-Verbandes (DRV), Gerd Hesselmann. Dann müßte die Konkurrenz nachziehen, ob sie will oder nicht. Zu den ersten Kandidaten, die eine Lastminute-Lawine lostreten könnten, gehören Jahn-Reisen und Transair, die teilweise dramatische Buchungsrückgänge verkraften müssen.

Vor allem die LTU-Tochter Jahn, seit Jahren auf das Familiengeschäft spezialisiert, leidet noch immer unter einer fatalen Fehlkalkulation in den ersten Katalogausgaben für 1998. Die Preise wurden zwar später nach unten korrigiert, dürften aber dennoch viele potentielle Kunden von vornherein abgeschreckt haben. Bei den Zielgebieten werden nach Einschätzung von First-Vertriebschef Pape die Türkei, Tunesien und Kroatien zu den Verlierern des Reisesommers 1998 gehören.

Das klassische Preisgefüge mit den teuersten Abflügen zu Beginn der Schulferien trifft ausgerechnet die besonders preissensiblen Familien mit Kindern hart. Die Erkenntnis setzt sich inzwischen auch bei den großen Veranstaltern durch. "Die klassische Familie mit einem Alleinverdiener bekommt Probleme", sagt TUI-Sprecherin Anke Dannler. Das drohende Sommerloch könnte die Branche zum Umdenken zwingen. So schlägt DRV-Chef Hesselmann vor, "Singles höher zur Kasse zu bitten", fügt aber hinzu: "Wie das praktiziert werden soll, weiß ich nicht." Es liege im Interesse der gesamten Branche, "Kinder an das Reisen zu gewöhnen und sie dafür zu begeistern". Die von vielen Veranstaltern eingeführten Kinderrabatte seien offenbar noch nicht ausreichend.

Womöglich wird der Nachwuchs in diesem Sommer die heimischen Strände wiederentdecken: Nach Jahren des Rückgangs meldet die TUI erstmals wieder steigende Buchungszahlen bei den sogenannten "erdgebundenen Reisen". Der Urlaub in Deutschland mit Anreise im eigenen Auto erlebt auch nach Einschätzung der First-Reisebürokette eine wenn auch bescheidene Renaissance.