Hydra und Behemoth, Ungeheuer aus der griechischen Mythologie und dem Alten Testament - das sind die multinationalen Konzerne für amerikanische Aktivisten. Entwicklungs- und Umweltorganisationen werfen ihnen vor, sie unterjochten die Völker der Dritten Welt, erpreßten Arbeiter in den entwickelten Ländern und trieben Raubbau an der Natur. "Schlagt den Teufel!" fordert deshalb der amerikanische Multinational Monitor, einer der radikalsten Multi-Watcher.

Hintergrund der Ängste: Eine Welle von Fusionen läßt ständig größere Unternehmensgiganten entstehen. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 26 000 Übernahmen und Zusammenschlüsse gezählt. Die Rechnung für die große Einkaufstour: ungefähr 1600 Milliarden Dollar, nach heutigem Wechselkurs fast 3000 Milliarden Mark. In diesem Jahr dürften Mammutfusionen wie die von Daimler-Benz und Chrysler oder den Finanzriesen Citicorp und Travelers Group die Summe noch einmal in die Höhe schnellen lassen.

Weil die Politik oft den überraschten Zuschauer spielt, gehört es in Europa schon zum guten Ton, vor dem "enthemmten Markt" zu warnen, der das kontinentale Sozialmodell gefährde. Durch ihre Mobilität, Finanzkraft und Marktmacht deklassierten die Multis die Nationalstaaten, heißt es. Transnationale Konzerne wanderten kurzerhand ab, wenn ihnen die Bedingungen daheim nicht mehr paßten.

Die Wirtschaftsgiganten entwickeln die Dritte Welt

Wo solche Gewißheiten herrschen, werden nüchterne Fragen kaum gestellt. Stimmt es überhaupt, daß Riesenkonzerne die sozialen und ökologischen Standards in der Dritten Welt erodieren lassen? Sind der von ihnen angestoßene internationale Handel und die Direktinvestitionen verantwortlich für sinkende Löhne gering qualifizierter Arbeitskräfte in den Industriestaaten? Haben die Wirtschaftstitanen der Politik wirklich das Gesetz des Handelns entwunden?

Wilfried Engelke vom Programme on Transnational Corporations der Unctad kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen. Die Agentur zur Beobachtung der Multis wurde von den Vereinten Nationen 1973 unter dem Eindruck des Putsches in Chile gegründet, an dem amerikanische Multis mitwirkten. Doch heute halten die Multi-Überwacher ihre Studienobjekte nicht mehr für gefährlich - im Gegenteil. "Es wird eine neue industrielle Ära eingeleitet durch transnationale Unternehmen, aber deswegen machen wir uns keine Sorgen", sagt Engelke. Multis betrieben weder bei ökologischen noch bei Sozialnormen Dumping, "das können die sich überhaupt nicht leisten, weil sie unter ständiger Beobachtung durch Öffentlichkeit und die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) stehen". Engelke geht noch weiter: "Wir sagen klar, daß diese Konzerne ein wichtiger Träger der Entwicklung in der Dritten Welt sind."

Abebe Abate, dem Leiter des Bureau for Multinational Enterprise Activities der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf, muß man nicht erklären, welche Bedeutung die Giganten haben: "Es gibt rund 40 000 Multis weltweit, die beschäftigen 80 Millionen Menschen. Von den Multis sind ungefähr 250 000 verbundene Unternehmen abhängig, für diesen gesamten Komplex arbeiten etwa 200 Millionen Leute." Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer, für deren Verbesserung sich die ILO einsetzt, seien in der Dritten Welt oft löcherig - nicht zuletzt, weil Entwicklungsländer um Investoren konkurrieren. Und unter den Multis gebe es auch schwarze Schafe.