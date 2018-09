Daß Berlin eine Gemäldegalerie von Weltrang besaß, das konnte der Laie in der provisorischen Unterkunft in Dahlem oder in dem ruinösen Prunkbau des Bodemuseums auf der Museumsinsel allenfalls ahnen. Und was da unter dem Namen "Kulturforum" am Kemperplatz für die künftige Galerie zusammengebastelt wurde, das schien eher für eine Provinzgalerie bestimmt zu sein. Und sosehr der Ärger über den Zugang zur neuen Gemäldegalerie und über verpaßte Wiedervereinigungschancen auf der Museumsinsel anhalten wird, so schnell wird man ihn vergessen, wenn man den alten Bildern in den neuen Sälen wiederbegegnet. Ein architektonischer Rahmen wurde geschaffen, der dem Rang dieser Gemäldegalerie sich sofort selbstverständlich und selbstbewußt mitteilt. Mit der Vereinigung der ehemals Ostberliner und der Dahlemer Bestände ist wenigstens hier zusammengewachsen, was seit langem zusammengehörte: jene Spitzenwerke westeuropäischer Malerei, die im 19.

Jahrhundert in fruchtbarer Konkurrenz mit London erworben wurden und nach dem Kriege getrennt blieben.

Anders als in Paris, Madrid, Wien, München oder Leningrad, doch ähnlich wie in London stand bei der Gründung des Museums im vorigen Jahrhundert kein dynastischer Grundstock zur Verfügung, der die Schwerpunkte der Sammlung für alle Zeiten festgelegt und gesichert hätte. Aus den Schlössern waren zur Eröffnung 1830 immerhin zehn Rubens-Bilder zusammengekommen, aber kein Dürer, kein Tizian, kein Lionardo und kein Raphael, doch schon acht Bilder von Rembrandt. Mit geldlicher Unterstützung der Hohenzollernschen Kronprinzen und Kaiser, vor allem aber mit Hilfe der reichen Zuwendungen bedeutender bürgerlicher, oft jüdischer Sammler entstand jene gleichmäßige Sammlung aller Epochen und Schulen, die die Berliner Galerie unschlagbar macht. Die bürgerliche Anteilnahme ist noch heute deutlich spürbar in den zahlreichen hervorragenden Bildnissen und in dem Übergewicht der kleinen Formate. Hier wirkt sich auch der Verlust der im Flakbunker Friedrichshain im Kriege verwahrten großformatigen Bilder aus, der weder durch Nachkriegskäufe noch durch die Zufuhr aus dem Bodemuseum wettgemacht werden konnte.

Man betritt das neue Museum, ähnlich wie schon die Vorgänger am Lustgarten und auf der Spreeinsel, durch eine Rotunde. Sie bleibt hier leer, doch der Tambour und die Überdachung ganz aus Glasbauziegeln bezeichnen gleich das Thema und die Aufgabe, um die es in einer Museumsarchitektur eigentlich geht: den Bildern Licht zu schaffen. Zum fünfzigsten Jubiläum des Alten Museums im Jahre 1880 hatte die Firma Siemens als Weltpremiere eine elektrische Beleuchtung der Kunstwerke bei Nacht installiert. Wie im Gegenzug dazu hat man jetzt das Tageslicht zum Helden der Museumsarchitektur gemacht. Die anschließende riesige, dreischiffige Pfeilerhalle bildet eine monumentale Raumachse, die jedoch keine Exponate aufnimmt. Die weißgetünchte Halle wird von etwa dreißig preußischen Kappen, denen jeweils ein Opaion aufsitzt, mit Kegeln ungefilterten Lichts versorgt. Es ist ein Meditationsraum, mit dem die Architekten Hilmer und Sattler dem Bau ihre Signatur aufprägen, nachdem sie in den eigentlichen Ausstellungsräumen, die sich um diese Halle legen, alles in den Dienst der Bilder gestellt haben.

Alle Säle haben Tageslicht in Form eines gefilterten Oberlichtes, mit dem man nach Möglichkeit in allen Jahreszeiten auskommen will. Keine Spotlights, keine Gestänge mit Leuchtkästen, auch sonst keine Apparate oder Armaturen. Da nur ein einziges Bild - Brueghels "Sprichwörter" - unter Glas ist, sind in einem heutzutage ungewohnten Maße die Gemälde unmittelbar gegenwärtig. Das Vertrauen der Museumsleitung auf die ästhetische Ausstrahlung und Wirkung der Bilder teilt sich dem Besucher so mit, daß er glaubt, seine Augen neu ausrüsten zu müssen. Jenem Vertrauen entspricht auch, daß auf jede kommentierende Beschriftung verzichtet wurde. Unauffällig liegen die Namensschildchen auf der schrägen Oberkante der durchgehend hellgrauen Paneele - ein museumsdidaktischer Minimalismus, der daran erinnert, daß Gustav Friedrich Waagen 1830 als erster die allenthalben sonst obligatorische Führung durch einen Museumsbeamten abschaffte. Jetzt ist es jedem Besucher selbst überlassen, ob er sich über die Kopfhörer oder gar an den nicht wenigen digitalen "Arbeitsplätzen" Belehrung verschafft.

Wie seit langem üblich, ist auch hier der Museumsgang ein Rundgang, man verläßt das Haus, wo man es betreten hat. In der Rotunde hat man sich zu entscheiden: Gehe ich in den Trakt, der sich nördlich an die große Halle anlehnt, dann habe ich es auf einer Wegstrecke von etwa einem Kilometer mit der Malerei nördlich der Alpen, gehe ich in den südlich gelegenen Trakt, dann habe ich es mit Bildern südlich der Alpen zu tun. Diese Scheidung der Welt in Nord und Süd, so als hätten sie nie miteinander verkehrt, ist in vielen Museen anzutreffen. Innerhalb dieser Blöcke herrscht die Chronologie, die erstmals 1781 in Wien, 1803 auch in Paris ausprobiert wurde. Auf Betreiben Wilhelm von Humboldts und unter dem Beifall Hegels ist die Hängung der Bilder nach Epochen und Schulen in Berlin 1830 erstmals konsequent durchgeführt worden. So findet man auch jetzt die altdeutschen, altniederländischen, vlämischen, holländischen Schulen im rechten Flügel in zeitlicher Abfolge gehängt, die Trecentomalerei, die italienischen Gemälde von der Frührenaissance bis zum Hochbarock nach Regionen und Zeiten, mit Seitenblicken auf Spanien und Frankreich, in dem linken Flügel dargeboten.

Symmetriezwang und Hängeglück