Nicht Phantasielosigkeit oder Desinteresse der Sozialhilfesachbearbeiter sind es, die zur geschilderten Arbeitsroutine führen, sondern die kontinuierlich erhöhten Fallzahlen, die Ausbildung, die im wesentlichen auf Verwaltung ausgerichtet ist, und das Dickicht ständig anwachsender und geänderter gesetzlicher Vorgaben.

Ein vor wenigen Jahren eingeführtes EDV-System sollte den Beschäftigten Zeit geben, gemeinsam mit den Betroffenen über Möglichkeiten zum Ausstieg aus der Sozialhilfe zu beraten. Da aber im gleichen Zug Personal abgebaut wurde und das System nicht ganz hielt, was es versprach, änderte sich nichts. Höchstens zum Schlechteren, weil die öffentliche Verwaltung zur Entlastung der Staatsfinanzen jährliche Sparvorgaben quer durch den Personalhaushalt, weitgehend unabhängig von den Aufgaben, zu erfüllen hat und gleichzeitig mit jeder Fusions- und Rationalisierungswelle die Zahl der Arbeitslosen und damit auch der Sozialhilfeempfänger ansteigt.

In dieser Situation steht es nicht im Belieben eines Sachbearbeiters, zu sagen, heute kümmere ich mich nicht um meine Akten, heute kümmere ich mich um Frau Meier und überlege mit ihr, wie sie ihre Kinder unterbringen und eine Arbeit finden kann, die den Betreuungszeiten und natürlich ihren Fähigkeiten und ihrem berechtigten Wunsch nach Sinn entspricht. Denn hinter jeder Akte, die er solange beiseite legt, steht ein Mensch, der nicht nur einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Zahlung hat, sondern dessen Wohnung gekündigt wird, wenn das Sozialamt die Miete nicht rechtzeitig überweist.

Häufig bleibt nicht einmal die Zeit zur intensiven Überprüfung der Ansprüche oder gar zu Rückzahlungsforderungen zum Beispiel an zahlungsunwillige Väter oder Besitzer großer Grundstükke, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen. Die Beschäftigten leiden darunter, ihrer Aufgabe weder gegenüber dem Staat noch gegenüber den Hilfeempfängern gerecht werden zu können. Eva Loll Gewerkschaftssekretärin der DAG, Hamburg

Die allermeisten Alleinerziehenden, mit denen wir zu tun haben, arbeiten im Verkauf, im Büro, in der Pflege, im Kindergarten, in Schulen - aber wegen Kindererziehung (angeblich erwünscht) Teilzeit. Deshalb deckt der Lohn nicht das Existenzminimum. Die Lücke könnte/sollte durch Unterhaltszahlungen geschlossen werden - jedoch: In hoher Zahl wird von den Vätern kein Unterhalt bezahlt.

Viele Alleinerziehende müssen erst wegen dieser Deckungslücke im Familienetat zum Sozialamt, wo wenig nach der Zahlungsflucht der Väter gefragt oder geforscht wird, aber viel nach Verhalten, Arbeitsfähigkeit und Vermögen der Frau beziehungsweise der Restfamilie. Die Armutsgrenze nimmt das selbsterarbeitete Auto, die Lebensversicherung, den Bausparvertrag, die vermögenswirksamen Leistungen, die Sparbücher der Kinder unter die Lupe - alles ist Vermögen. Die Wohnung ist plötzlich zu teuer

vom Wohnungsamt werden als Alternative zu 95 Prozent Wohnungen in "sozialen Brennpunkten" angeboten, so daß sich mit der Scheidung auch das gesamte Umfeld ändern kann.