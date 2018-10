Wenn man eine Zeitlang nicht in Polen gewesen ist, muß man staunen, was für wundersame Dinge sich dort ereignen. Beispiel: Dort hat nie eine Aufarbeitung der Vergangenheit stattgefunden, mit Ausnahme bei kriminellen Taten. Mazowiecki, der erste nichtkommunistische Regierungschef seit Kriegsende, hatte 1989 erklärt, man werde "einen dicken Strich unter die Vergangenheit ziehen": Die Polen wollten nicht mehr zurückblicken, sondern nur noch nach vorn.

Aber jetzt? Nach acht Jahren hat die Regierung plötzlich verkündet, sie werde 4000 Beamte aus allen Bereichen entlassen. Bei näherer Nachforschung stellt sich heraus, daß es sich nicht um eine Säuberung handelt, sondern um Postenbeschaffung für Parteiangehörige. Die Regierung besteht im Kern aus einer Koalition von kleinen Gruppen ehemaliger Solidarnoc-Mitglieder, die zu einer Union (AWS) zusammengeschlossen worden sind. Da ist natürlich der Bedarf an Kohäsion sehr spürbar.

Ein weiteres Beispiel: Die Kirche war in ihrer Majorität hinsichtlich Europa-Union stets zögerlich

sie hatte Sorge vor westlicher Liberalität und ansteckendem Werteverfall, Sorge auch vor dem Verlust nationaler Identität, und dies ungeachtet der Europa bejahenden Hinweise des Papstes. Generell ist es wohl so, daß die Kirche ein Europa der Vaterländer anstrebt, aber keine Föderation will. Unlängst hat das Episkopat eine Gruppe von Bischöfen nach Brüssel entsandt, die zur allgemeinen Verwunderung mit veränderter, also positiver Meinung zurückgekehrt sind. Vielleicht, so meinen einige Beobachter, glauben sie, die Polen könnten als christliche Sinngeber in Europa wirken, sozusagen als Missionare.

Wundersam oder auch absurd: Ein früherer Generalstabsoffizier hat jahrelang sowjetische Geheimdokumente an die CIA geliefert. Es gelang den Amerikanern, ihn rechtzeitig in die USA zu überführen. In Polen ist er als Verräter zum Tode verurteilt worden. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus wurde er rehabilitiert, vor kurzem kam er zum erstenmal zurück und wurde als großer Held gefeiert. In Danzig und Krakau ist er sogar zum Ehrenbürger ernannt worden.

Genug des Wundersamen - sonst aber ist Polen wirklich ein Wunder, weil es das erfolgreichste Land im Osten Europas geworden ist. Seit Gomulkas Zeiten, seit 1956, sind die Polen ganz systematisch in kleinen Schritten den Weg der Liberalisierung gegangen. Schon 1992, also wenige Jahre nach der Wende, waren zwei Millionen neue Arbeitsplätze im privaten Sektor geschaffen worden - im privaten Bereich waren mehr Arbeitnehmer beschäftigt als im staatlichen.

Seither hat das Wachstum kontinuierlich zugenommen, heute hat Polen eine der höchsten Wachstumsraten in Europa