Deutschland (West) im Juni 1948, wenige Tage vor der Währungsreform: Hektik und Gedränge in den Geschäftsstraßen. Wer etwas im Einkaufsnetz oder unter dem Arm trägt, wird nach der Quelle gefragt. Wo es etwas zu kaufen gibt, bilden sich Schlangen. Von Puder und Lippenstiften, die nach Aussagen einer Verkäuferin gleich "pfundweise" verlangt werden, bis zu Münzen oder Medikamenten - alles, ob nutzbringend oder nicht, wird erworben. Und in Juweliergeschäften wechseln Edelsteine gegen Unsummen den Besitzer.

Nicht erst nach dem "Tag X", als volle Schaufenster mit lange entbehrten Waren zu DM-Preisen lockten, sondern schon in der Woche zuvor waren die Westdeutschen im Kaufrausch. Verunsichert von zahllosen Gerüchten über den nahenden Währungstausch, lautete das Motto: "Weg mit dem alten Geld!" Selbst der Schwarzmarkt war wie leer gefegt. Butter, Speck und Eier waren überhaupt nicht mehr zu beschaffen, der Preis für eine Ami-Zigarette schnellte von sechs auf achtzehn und mehr Reichsmark.

Viele große und kleine Währungsspekulanten ließen sich in die Irre locken.

Wer Kleingeld hortete, hatte noch etwas Glück: Es blieb nach dem Tag X erst einmal gesetzliches Zahlungsmittel, allerdings nur zu einem Zehntel des Nennwerts. Wer auf Briefmarken gesetzt hatte, ging leer aus. Besonderes Pech hatten aber diejenigen, die erst Bahnfahrkarten in größerer Zahl erworben hatten, sie dann jedoch, von falschen Gerüchten aufgeschreckt, am Bahnschalter wieder gegen Bargeld zurückgaben. Anders als Briefmarken blieben Fahrkarten gültig.

Manch einem erging es auch wie dem Schauspieler Gert Fröbe, der damals für den Film "Berliner Ballade" als "Otto Normalverbraucher" vor der Kamera stand. Er hatte sich noch kurz vor der Währungsreform einen Abschlag von 3000 Reichsmark auf seine Gage auszahlen lassen - nach der Reform hätte er die Summe in harter Deutscher Mark bekommen.

Am Abend des 18. Juni, einem Freitag, wurde dem Rätselraten ein Ende gesetzt.

Über Rundfunk kündigten die Militärregierungen der drei Westzonen für den Sonntag die Währungsreform an: Die Deutsche Mark löste das alte Geld - Reichsmark, Rentenmark und die Militärmark der Alliierten - ab, das mit Wirkung vom folgenden Montag seine Gültigkeit verlor. Gegen Ablieferung von sechzig R-Mark erhielt am Sonntag jeder Westzonenbürger in den Lebensmittelkartenstellen ein Kopfgeld von zunächst vierzig Deutschen Mark, einige Wochen später eine zweite Rate von zwanzig D-Mark. Den Unternehmen wurden pro Beschäftigten sechzig D-Mark ausgezahlt. Löhne und Gehälter, Mieten, Renten und Steuern wurden 1 : 1 umgestellt. Alle Guthaben von Banken, Gebietskörperschaften und NS-Organisationen erloschen. Die Reichsschulden wurden gestrichen und so für die Gläubiger wertlos. Für die übrigen Schulden und Guthaben galt zunächst ein Kurs von 10 : 1, im Oktober 1948 verschlechterte sich der Umtauschkurs für größere Sparguthaben dann auf 10 : 0,65 - für 1000 alte Reichsmark gab es 65 Deutsche Mark.