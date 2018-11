Im Jahre 1962 erhielten Francis Crick und James Watson den Nobelpreis für ihr Modell der Erbsubstanz DNA. Damals war es noch schiere Utopie, die Gene eines Organismus vollständig entziffern zu wollen. Heute ist das Realität: Pilze, Bakterien und Pflanzen haben ihr Erbgut preisgegeben, und das ungleich größere Genom des Menschen wird schneller entschlüsselt sein, als es die Betreiber des Projekts anfangs erhofft hatten. Jetzt wagen Molekularbiologen den nächsten Schritt. Nach der Bestimmung des Genoms wollen sie nun die Produkte sämtlicher Gene erforschen: also alle Proteine, die ein Lebewesen enthält.

Auch diesmal mutet das Vorhaben utopisch an: Jede Körperzelle besitzt ihren eigenen Satz spezieller Proteine oder Eiweißmoleküle, deren Zusammensetzung sich ständig wandelt. Die Zelle kann zudem ihre Eiweiße verändern, nachdem sie vom Gen abgelesen worden sind. Entweder schneidet sie das Genprodukt zurecht, oder sie klebt verschiedene Anhängsel daran. Der Mensch bringt es deshalb mit seinen schätzungsweise 70 000 Genen auf 100 000 verschiedene Eiweiße, von denen viele noch unbekannt sind.

Durch die Erforschung der Proteine hoffen die Wissenschaftler, Infektionskrankheiten frühzeitig erkennen und besser bekämpfen zu können als bisher. Leiden wie multiple Sklerose, Alzheimer oder Krebs wollen sie möglichst früh diagnostizieren. Gegen Autoimmunkrankheiten und Allergien erhoffen sie sich neue Behandlungsstrategien. Transplantate wollen sie genauer an ihre Empfänger anpassen. Und sie versprechen sich Ansatzpunkte für zukünftige Medikamente.

Die Idee, komplette Proteinsätze zu erforschen, ist zwar schon zwanzig Jahre alt. Werkzeuge und einen Namen hat die Disziplin aber erst seit kurzem. In Anlehnung an den Begriff Genom, der die Gesamtheit der Gene bezeichnet, wurde die Summe aller Proteine einer Zelle Proteom genannt. Von genomics, der englischen Bezeichnung für Genomforschung, stammt schließlich der Begriff proteomics für die Proteom-Analyse ab.

Immer mehr Wissenschaftler an Universitäten, aber auch Unternehmen richten ihren Ehrgeiz auf dieses neue Gebiet. In den USA spezialisieren sich gegenwärtig etliche Pharmafirmen auf die Erkundung der Eiweiße. Das größte Proteom-Zentrum Europas entsteht derzeit im dänischen Odense

in Sidney und Genf gibt es bereits ähnliche Zentren. Und auch im kürzlich gegründeten Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden werden die Proteomics eine "wichtige Rolle spielen", sagt dessen Direktor Kai Simons.

Doch wie schafft man es, zigtausend verschiedene Eiweiße zu analysieren, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Zelle befinden? Und vor allem: Wie gelingt es, das Verfahren so weit zu vereinfachen, daß es schnell wiederholt werden kann? Denn nur so lassen sich Veränderungen einer Zelle beobachten.