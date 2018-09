Der typische Online-Nutzer ist männlich, um die 25, Single und hat wenig Freunde. Im Internet gibt er sich als Frau aus und schreibt anderen anzügliche Botschaften. Er neigt zum "Flamen", also zur wüsten Beschimpfung seiner Zeitgenossen, und verbringt als Süchtiger fast seine gesamte Freizeit im Netz.

So weit das Klischee. Aber die Wirklichkeit ist ganz anders, behauptet nun der Online-Dienst AOL. Und untermauert das mit einer Studie, bei der eine Marktforschungsfirma je 200 repräsentativ ausgewählte User aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland über ihren Umgang mit E-Mail befragte. Und siehe da, der vernetzte Computer treibt keinen Keil zwischen die Familienmitglieder, weil Papi nur noch vor der Kiste sitzt - im Gegenteil, er erweist sich als harmoniefördernd, ja friedensstiftend.

Auch das Gerücht, im Netz gehe es vor allem um Sex, will AOL entkräften. Im Gegenteil: Die Nutzer berichten, daß sie sich weniger "kokett" verhielten, seit sie E-Mail nutzen, außerdem seien sie weniger aggressiv. Besonders die Deutschen wollen das Klischee widerlegen, im Netz werde ständig gelogen, daß sich die virtuellen Balken biegen: Sie geben an, im Internet ehrlicher zu sein als sonst. Diese Resultate passen natürlich gut ins Familien-Image, das sich AOL gerne gibt - auch wenn es in den Chat-Rooms des Online-Dienstes manchmal sehr deftig zur Sache geht. Jetzt kann man frustrierten Partnerinnen nur den Tip geben: Schenken Sie Ihrem Mann einen Online-Zugang, und er wird weicher, ehrlicher - aber vielleicht auch ein bißchen langweiliger.