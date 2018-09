Jürgen Serkes Literaturreportagen sind immer profund und anteilnehmend.

Dieses neue Buch ist geradezu bewegend - die fünfzehn Dichterportraits, in sehr einleuchtender Mischung aus Biographieerzählung und literarischer Analyse, können durchaus den Anspruch erheben, ein Stück DDR-Literaturgeschichte zu geben.

Dies nämlich vor allem dokumentiert der Band: das dichte Geflecht aus gemeinsamer Geschichtserfahrung, aus oft kassiberähnlichen Nachrichten, deren "unsichtbare Tinte" ihnen allen mühelos lesbar war - dem Heinz Czechowski oder der Inge Müller oder dem Kurt Drawert. Verblüffend die Vergleichbarkeit früher Erfahrung, etwa die erbitterte Auseinandersetzung mit dem Vater - nicht als Reprise des ewigen "Vatermord"-Stücks, sondern als bewußte politische Entscheidung: bei Thomas Rosenlöcher gegen den antikommunistischen Vater, der den Sohn quasi in die SED trieb, wie bei Kurt Drawert gegen den Parteibonzen, der den Sohn so erboste, daß er den Namen seiner ersten Frau annahm. Politik als Zerreißprobe im Elternhaus bei allen

und die jüngste Geschichte als erlebte Grausamkeit, so sehr unmittelbarer und so sehr anders als bei "westlichen" Autoren.

Der zartfühlende, überhaupt nicht verklatschte und sich billiger Schuldzuweisungen enthaltende Essay über Inge Müller, des Brecht-Proselyten Heiner erste Ehefrau, Mitarbeiterin an seinen frühen Stücken und schließlich 41jährig im elenden Gas-Freitod geendet - dieser mustergültige Aufsatz über eine, "die sich ohne Rast in der Despotie der Liebe verzehrt", gibt Einblick in eine Qualexistenz und deren Grundierung. Man muß wohl wissen, daß die junge Frau in der Schlacht um Berlin drei Tage unter den Trümmern eines zerbombten Hauses mit einem neben ihr liegenden Schäferhund verschüttet war, um diesen Vers besser lesen zu können: "Als ich das Wasser holte fiel ein Haus auf mich / Wir haben das Haus getragen / Der vergessene Hund und ich / Fragt mich nicht wie / Ich erinnere mich nicht / Fragt den Hund wie." Die Fortsetzung findet sich in der Fortsetzung

die Zwanzigjährige gräbt ihre toten Eltern aus dem Schutt, und während sie einen Leiterwagen für die Leichen sucht, wird der Finger der Mutter mit dem Ring abgeschnitten: "Da fand ich mich / Und band mich in ein Tuch

/ Ein Knochen für Mama / Ein Knochen für Papa / Einen ins Buch."