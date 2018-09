So unerwartet kam der Kulturbruch, daß die Akteure eine Zeitlang wie betäubt wirken. Können historische Situationen so alltäglich aussehen? Ohne Tanz und Tollerei, ohne Korkenknallen und Gläserklirren?

Die Sieger tollten so mäßig, daß dies der Weltpresse als erstes auffiel. So nachdenklich blieben die Mienen, daß man meinen mochte, mit dem Erfolg sei über die Erfolgreichen schon die große Ernüchterung gekommen. Und ehe der Sozialdemokrat Gerhard Schröder am Montag abend schließlich eigenhändig eine Champagnerflasche entkorkte, für sich und ein paar Mitarbeiter, denn nun wollte er sich endlich mal freuen - Ich bin bereit -, da waren seit der ersten Hochrechnung schon 24 Stunden vergangen. Es dauert seine Zeit, ehe die Dimension eines solchen Triumphs begriffen ist.

Gerhard Schröder, dessen kaltschnäuzige Wahlkampfmischung aus diffuser Modernität und sozialdemokratischer Rhetorik zur Basis des überraschenden Erfolges wurde, nennt zum Auftakt der Verhandlungen drei Kriterien für die Koalitionsgespräche: wirtschaftliche Stabilität, innere Sicherheit, außenpolitische Kontinuität.

Man kennt das aus dem Wahlkampf. Aber es ist mehr als nur Wortegeklapper nach der Wahl. Es sind die Essentials der SPD für ein gemeinsames Bündnis.

In allen drei Punkten steckt der Teufel im Detail, vor allem für die grüne Basis. Sie wird auf Macht und Einfluß verzichten müssen, wenn ihre Verhandler sich auf diese Punkte einlassen. Denn außenpolitische Kontinuität - also Zuverlässigkeit - der Bundesrepublik bedeutet nichts anderes, als daß die Grünen mit ihrer Praxis brechen müssen, alle kniffligen Probleme über Abstimmungen in Parteiversammlungen zu regeln. Regieren, jedenfalls im Bund, heißt: No nonsense!

Die Verhandlungsführer gehen mit glatten Mienen, leeren Erklärungen und verschlossenen Aktenmappen in die Verhandlungen. Keine Vorbedingungen, keine Drohungen, keine Versprechungen ist die Parole. Nicht jeder hält sich dran, aber das Prinzip gilt. Was von den Rändern kommt, wird überhört. Nichts zählt außer dem Ziel: "Diese Koalition muß wetterfest sein."

Man tut, als sei alles offen. Aber niemand lebt im luftleeren Raum und offensichtlich ist nicht zu übersehen, auch wenn es keiner offiziell bestätigt: Ein paar wichtige Entscheidungen sind schon gefallen, inoffiziell, versteht sich.