Gerhard Schröder ist ein Genußmensch. Als er am Wahlabend mit Ehefrau Doris Köpf in der Bonner SPD-Baracke die Hochrechnungen verfolgte, zog er gedankenverloren an einer dicken Havanna. Während der Rest der deutschen Wirtschaft das Wahlergebnis eher verhalten feierte, triumphierten da die Zigarrendreher: Endlich einmal ein Kanzler so ganz nach dem Geschmack der Tabakfreunde.

Der Bundesverband der Zigarrenindustrie revanchiert sich nun und erklärt: "Das genußvolle Rauchen von Zigarren in exquisiter Qualität ist Ausdruck kultivierten Lebensstils. Schröder liegt auch hier voll im Trend." Die Stumpenmacher hoffen auf den Schröder-Effekt. Schon bei Ludwig Erhard hat es funktioniert: Der machte sich und seine Zigarren zum Symbol des Wirtschaftswunders - und trieb so die Umsätze der Branche nach oben.

Da haben die Zigarrendreher zum richtigen Zeitpunkt einen neuen Helden entdeckt, denn die alten taugen so recht nicht mehr. Havanna-Freund Arnold Schwarzenegger plagen Herzprobleme, und auch Bill Clinton wird man wohl auf absehbare Zeit nicht mehr mit Zigarre in der Öffentlichkeit zu sehen bekommen.