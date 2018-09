Die Biographie der Edith Stein ist eine Geistesgeschichte und schon deshalb schwerlich fernsehtauglich. Aber der Film von Marta Meszaros (deutsch/ungarisch) beweist einmal mehr, daß es kaum einen Stoff gibt, der - richtig aufbereitet - seinen Weg auf den Bildschirm nicht fände.

Man spürt die Anstrengung noch: Der Geist soll nicht These werden, er muß als Bild überzeugen. Das Leiden darf nicht zum Paradigma erstarren, es muß persönlich berühren. Der Glauben darf nicht zur Schlußfolgerung kristallisieren, er soll als Ausdruck strahlen. Und wahrhaftig, es ist geglückt. Die "Filmbiographie" der Edith Stein ist Film und Augenfutter und trotzdem Zeugnis und Klage.

Philosophieren heißt für Edith Stein die Wahrheit suchen, und sie findet ihre Wahrheit in Christus. Der Film kann die Stufen dieser Erkenntnis nicht als Arbeit des Verstandes und Regung der Intuition vorführen, er muß einen äußerlich sichtbaren Weg entlanglaufen, der die geistige Entwicklung symbolisch wiederholt. Man hat dies gelöst, indem man die Protagonistin konsequent als Rebellin inszenierte, die sie bis zu ihrer Einkleidung als Schwester Theresa praktisch war: Sie verletzte die Regeln der Familie, der Schule, der Universität und des politischen Konformismus nach 1933, weil sie auf ihrem eigenen Warum? bestand und auch noch die Kühnheit hatte, eigene Antworten zu geben.

Maia Morgenstern spielte Edith Stein mit Strenge und kindlicher Inbrunst, man nahm ihr die Philosophieprofessorin ebenso ab wie die stolze Schönheit, die unglückliche Tocher ebenso wie die Gottsucherin. Ihr chancenloser Verehrer und Gegenspieler Dr. Heller kippte bisweilen ins Bösewicht-Stereotyp ab, aber all die anderen Weggenossen, sei's in der Familie, am philosophischen Institut, im Kloster oder ganz am Schluß im Viehwaggon, gaben dem Film mit Mienen und Gebärden, mit Blicken und Stimmen den Rang eines chorischen Exerzitiums. Schaut her, sprachen sie, das hat es gegeben: einen Geist, so stark, so schöpferisch, so kämpferisch, so unbeirrbar, daß sich Philosophen und Oberinnen vor ihm verneigten - und dann kamen ein paar staatlich lizenzierte Mörder und ergriffen und erstickten ihn. Und das war erst gestern.