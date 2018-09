Inhalt Seite 1 — Worte der Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

"Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz; kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum; wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, daß sich in mir etwas gegen diese Dauerpräsentation unserer Schande wehrt." Martin Walser , Schriftsteller, in seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels

"Leute wie der DVU-Vorsitzende Gerhard Frey und Ex-Republikaner-Chef Franz Schönhuber sagen es auch nicht anders. Das ist geistige Brandstiftung." Ignatz Bubis , Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland

"Man kann nicht vor der Wahl rote Socken stricken und sie sich hinterher anziehen." Heinz Eggert, stellvertretender Vorsitzender der sächsischen CDU

"Ich bin froh, daß Rudolf Scharping seine eigene, vielleicht etwas anders geartete Wahl zurückgestellt hat." Gerhard Schröder , designierter Bundeskanzler, nach dem Verzicht Scharpings auf den Vorsitz der SPD-Bundestagsfraktion

"Die Frauenquote ist nicht nur für Oppositionszeiten erfunden worden." Karin Junker, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, zur Postenverteilung in der künftigen Bundesregierung

"Die bisher bekanntgewordenen Pläne von SPD und Bündnisgrünen für eine Reform der Einkommen- und Körperschaftsteuer sind schlimmer als alles, was wir befürchtet haben." Hans-Olaf Henkel , Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie

"Es ist in den Händen des Kongresses und der Bevölkerung dieses Landes, letztlich in Gottes Hand. Da ist nichts, was ich tun kann." Bill Clinton, US-Präsident, nachdem das Repräsentantenhaus für die Voruntersuchung über ein Amtsenthebungsverfahren gestimmt hat