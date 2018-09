Inhalt Seite 1 — Käseretter unter sich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Herbst in der Auvergne. Draußen in der Dämmerung regnet es still auf leere Bergwiesen herab. Keine Kuh, kein Schaf und keine Ziege trottet am Panoramafenster vorbei.

Drinnen ist der Adel der europäischen Milchwirtschaft versammelt. Es sind Bauern, Milch- und Käsefunktionäre. Ein internationales Provinzpublikum, dem man nicht ansieht, ob es nun aus Frankreich, Italien oder Spanien stammt. Aus Deutschland, genauer: aus dem Odenwald, ist nur ein junges Ehepaar gekommen.

Die Veranstalter haben einen passenden Rahmen gefunden: Die Mehrzweckhalle von Super-Besse, der Skistation oberhalb von Besse-en-Chandesse. Der Saal ist noch von irgendeiner Tanzveranstaltung dekoriert. Die Betonstützen glitzern golden und silbern, von der Decke wippen blaue Wölkchen aus Metallfolie.

Zwischen den Sitzgruppen und einem improvisierten Buffet drängen sich vieroder fünfhundert Menschen. Alle warten auf den französischen Landwirtschaftsminister. Vielleicht, so geht das Gerücht, kommt auch der Staatspräsident zu einem Abstecher. Ganz in der Nähe findet schließlich ein Viehzucht-Festival statt, auf dem beide heute nachmittag zu Gast gewesen sind. Jacques Chirac ist als junger Politiker Landwirtschaftsminister gewesen, und das hängt ihm bis heute nach.

Ein paar mittelaltrige Käsefunktionäre aus Roquefort machen Altherrenwitze. Plötzlich krächzt die Stimme des Gastgebers aus den Lautsprechern: "Herzlich willkommen, Herr Minister, meine Damen und Herren, zum Festival für europäischen Qualitätskäse mit Ursprungsbezeichnungen!" Es geht um 129 Käsesorten, um europäische Hygienerichtlinien und um die eventuelle Abschaffung der Milchquote.

Zahm fordert der Gastgeber eine Sonderquote für Käse aus strukturschwachen Gebieten. Er weiß, daß die Chancen schlecht stehen. Etwas temperamentvoller zieht er über die amerikanisch inspirierten Sauberkeitsfanatiker her, die Rohmilchkäse für ein gefährliches Lebensmittel halten: Eine Kuh ist keine sterile Produktionseinheit! Unsere Käse sind Monumente einer jahrhundertealten Kultur! Hartnäckig werden wir für den Erhalt althergebrachter Formen, für Vielfalt bei Geschmäckern und Gerüchen streiten! Der Minister antwortet mit ein paar verbindlichen Worten. Der Auftritt beim europäischen Qualitätskäsefest ist ein Pflichttermin. In wenigen Wochen wird der Minister aus der Regierung ausscheiden. Dem Publikum ist er schon ziemlich gleichgültig. Unaufmerksam hört es zu. Hinterher gibt es Häppchen und Sekt.

Der Präfekt, in goldbetreßter Uniform, konversiert mit zwei Ausländern über Weltpolitik: Clinton, Jelzin, Kosovo und dann auch noch dieser seltsame Schröder. Der Präfekt hat die Elitehochschule ENA im gleichen Jahr absolviert wie der gegenwärtige Premierminister. An seiner Brust steckt eine beeindruckende Zahl von Orden und Auszeichnungen. Ob das wohl sein Lebensziel gewesen ist, Regionalpräfekt in der Auvergne und Reisebegleiter für Landwirtschaftsminister im Vorruhestand?