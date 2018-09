Das "Unternehmen Zukunft", so der hoffnungsträchtige Werbeslogan der Bahn, hat nicht erst durch die Katastrophe von Eschede Schaden an seinem Image erlitten. Technische Pannen und ungeschicktes Agieren des Bahn-Managements werden allerdings seither ungleich aufmerksamer von der Öffentlichkeit registriert.

Bereits seit dem Start im September 1996 plagt sich die Bahn mit dem neuen Neigezug vom Typ VT 611, im Volksmund Pendolino, herum. Weil dessen Neigetechnik nicht korrekt funktioniert, Kupplungsstangen brachen, aber auch Standardeinrichtungen wie Türen und Toiletten ihren Dienst versagten, nahm das Eisenbahnamt den Skandalzug mehrfach vom Gleis. Derzeit darf er nur mit reduziertem Spitzentempo eingesetzt werden.

Auch der Paradezug ICE verärgert seine Passagiere bis heute durch technische Unzulänglichkeiten - im vergangenen Monat blieb er gleich zweimal auf offener Strecke liegen. Viel schlimmer: Neueste Untersuchungen belegen, daß das Unglück in Eschede nicht passiert wäre, wenn Bahntechniker einen Testbefund in der Nacht zuvor richtig bewertet hätten - der Radreifen, der den Unfall verursachte, erwies sich als unrund. Dennoch wurde der Fehler nicht beseitigt. Außerdem kamen bei anderen Tests schadhafte Schweißnähte an sicherheitsrelevanten Teilen von drei ICE-Zügen der zweiten Generation zum Vorschein.

Bahnchef Johannes Ludewig vermehrte die negativen Schlagzeilen durch undiplomatisches Auftreten. So verkündete er ausgerechnet kurz nach der Bundestagswahl, daß er weitere 3500 Arbeitsplätze des Schienenunternehmens abbauen wolle.

Harsche Kritik der Politiker, vor allem aus den Landesregierungen, hatte sich Ludewig zuletzt im Juli eingehandelt. Um Kosten zu sparen, wollte er mehr als 100 Zugverbindungen mit schlechter Auslastung, fast die Hälfte des Interregio-Verkehrs, ersatzlos streichen. Die Länder lehnten das Ludewig-Papier ungewöhnlich schroff ab, vor allem weil sie vorab nur unzureichend informiert worden waren. Die Folge: Ludewig mußte seine Streichliste zurückziehen.