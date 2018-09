Loubna Méliane ist keine Musterschülerin; 20 Jahre alt und erst in der 12. Klasse. Vor ein paar Tagen hat das arabischstämmige Mädchen aus Dijon ihr politisches Talent enthüllt. Auf allen französischen Fernsehkanälen war sie immer wieder als Sprecherin der Schülerbewegung zu sehen und zu hören. Seite an Seite mit Alice Martin, einer 16jährigen Blondine. Zum zweiten Mal in kurzer Zeit, drei Monate bloß nach dem Siegeszug der "bunten" Fußballnationalmannschaft, erfahren die Franzosen auf dem Umweg über die Fernsehnachrichten, wie sehr ihr Land sich verändert hat: Mädchen - hübsche und resolute Mädchen - haben bei diesem Aufstand für bessere Arbeitsbedingungen in vorderster Linie gestanden. Viele heißen nicht Catherine oder Sophie, sondern Loubna, Djenina, Samira und Leila. Die Gestalter der Gesellschaft von morgen werden auch aus ihren Reihen kommen.