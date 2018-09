Neues von der Affäre Binjamin Wilkomirski alias Bruno Doessekker: Der Autor des in seiner Authentizität angezweifelten Holocaust-Erinnerungsbuches Bruchstücke setzt sich zur Wehr. In der französischen Tageszeitung Le Monde äußerte sich Wilkomirski per Fax-Interview. Dort unterstellt er seinem Hauptankläger, dem Journalisten Daniel Ganzfried, persönliche Gründe für eine Abrechnung. Ganzfried, selber Kind eines Holocaust-Opfers, suche in ihm "eine Art Ersatzvater, den er zerstören und für seine eigene Not verantwortlich machen kann". Andere Zweifler an der Echtheit seiner Biographie wie der Historiker Raul Hilberg oder Jehuda Bauer seien ebenfalls nicht ernst zu nehmen. Gehörten sie doch zu einer Holocaust-Forschung, die sich mit überlebenden Kindern nie befaßt hätte. Nichtsdestotrotz sieht Wilkomirski von juristischen Schritten vorerst ab. Dazu fehle ihm im Moment die Kraft. Auch wolle er Daniel Ganzfried, der als Kind bereits zu sehr gelitten habe, schonen. Das ist, wenn nicht ehrlich, so doch nett.