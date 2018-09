So viel Papier - und entschieden haben doch die Inszenierungen: Über 400 Seiten füllten die im Bundestag vertretenen Parteien vor der Bundestagswahl mit ihren Programmen. Doch gewählt haben die Menschen nicht nach Sachthemen: Im Vordergrund standen die Kandidaten; ihre Auftritte im Rampenlicht der Mediendemokratie wurden bis ins Detail inszeniert. Die Inhalte hingegen blieben abstrakt und vage.

Die Vermarktung von Politik wird immer wichtiger. Das diffuse Modewort "Amerikanisierung" sucht, das zu umschreiben. Auch hierzulande prägen Kommerzialisierung und Personalisierung die Wahlkämpfe.

Die Antworten der Nutzer wurden von einem einfachen Computerprogramm erfaßt; es wertete nach Abschluß des Wahltests aus, welche Parteiaussagen am häufigsten ausgewählt worden waren. Damit war nicht das Ziel verknüpft, "unbewußte Parteipräferenzen" zu suggerieren, sondern jeder Nutzer sollte erfahren, wie sich seine Standpunkte in der Parteienlandschaft verteilen.

Und die Internet-Surfer hatten ihren Spaß an dem Test: Während der drei Monate verzeichnete die Homepage knapp eine Million Zugriffe, über 70000 Fragebögen wurden ausgefüllt - ein Beweis, daß politische Inhalte und Streitfragen sehr beliebt sind. Viele Nutzer waren überrascht, wie groß der Unterschied zwischen Selbsteinschätzung und ermitteltem Meinungsprofil war; viele kündigten per E-Mail an, sich nun intensiver mit Sachthemen auseinandersetzen zu wollen.

Die anonym abgelegten Fragebögen erlaubten Antworten auf einige spannende Fragen, etwa: "Welche Parteien hätten die Wahl gewonnen, wäre nur nach Sachthemen entschieden worden?" Überraschendes Ergebnis: die PDS und die FDP. Außerordentlich wenige Nutzer lagen mit ihrer Auswahl vollständig oder zumindest tendenziell auf der Linie nur einer Partei - eindeutige Präferenzen waren die Ausnahmen, hohe Werte für die kleinen Parteien die Regel.

Während die PDS etwa bei der Frage der Staatsbürgerschaft mit 30,1 Prozent sowie bei der Regelung der Wehrpflicht mit 30,8 Prozent die Mehrzahl der Nutzer zu überzeugen schien, entschieden sich mehrheitlich 38 Prozent bei der Arbeitszeitregelung und 27,1 Prozent bei der Regelung des Kindergeldes für die FDP. Nur bei der Steuerreform konnte sich die SPD mit 28,2 Prozent durchsetzen, die CDU im Rahmen der Kernenergie mit 45,7 Prozent. Bündnis 90/Die Grünen konnten bei keiner Sachfrage eine Mehrheit erzielen.

Im Rahmen der Arbeitszeitregelung verteilten sich die meisten Antworten auf die Angebote von Parteien mit konkreten Aussagen in ihren Programmen: FDP, Bündnis 90/Die Grünen und PDS. Während sich 38 Prozent der Nutzer mit der FDP für eine generelle Zulassung der Samstags- und Sonntagsarbeit aussprachen, vertraten 24,7 Prozent die Meinung von Bündnis 90/Die Grünen, die gesetzliche Obergrenze für die regelmäßige Wochenarbeitszeit müsse auf 40 Stunden festgeschrieben werden.