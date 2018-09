Inhalt Seite 1 — LUCHS 143 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Anfang steht eine rote Schachtel. Auf dem Schreibtisch des Vaters, in Prag, 1994. Sie birgt hauchdünnes, bekritzeltes Papier, gepreßte Blätter, Glasperlen, Erinnerungstand, jenes Tagebuch des Vaters aus Tibet aus den fünfziger Jahren, als er plötzlich verschwand, so plötzlich, daß er dem Sohn wie ein träger Reflex auf der Netzhaut blieb, als weißer Fleck auf einem Familienfoto, der seinen Platz beansprucht und doch leer bleibt.

Peter Sis, der Sohn, der Maler und Zeichner, kehrt heim nach Prag, öffnet die Schachtel und damit die wahre Geschichte seines Vaters, läßt das Tagebuch sprechen, erzeichnet sich die ferne Welt Tibets und zugleich die Zimmer seiner Jugend in Prag, die sich mit den Räumen im Potala, dem Palast des Dalai-Lama in Lhasa, vermischen. Eine Schatzsuche nach dem Ursprung beginnt, mit Karten und Farben und Stift.

Die kommunistische Regierung schickt den Dokumentarfilmer Vladimir Sis nach China, um die Genossen tschechische Filmarbeit zu lehren. Er soll den Bau einer Straße dokumentieren, merkt aber nach ein paar Wochen, daß es sich dabei um eine Militäraktion handelt, um den Bau einer Verbindungslinie nach Tibet, quer übers Dach der Welt. Ein Erdrutsch trennt die Baukolonne vom Filmteam, zu viert sind sie abgeschnitten und versuchen, sich nach Lhasa durchzuschlagen, den Dalai-Lama zu warnen.

Der weite, labyrinthische Weg verläuft zwischen Wirklichkeit und Traum. Sie treffen die Einheimischen vom "Dunklen Berg", lernen die Bedeutung einer herausgestreckten Zunge kennen - keine Lüge versteckt -, sehen im buddhistischen Kloster Schädel des Schneemenschen, des Yeti, lagern an tiefblauen Seen, den Augen des Orakels, hören den Schöpfungsgeschichten zu, dem Flüstern der Geister.

Doch wo der Vater zwischen Anschauung und Einbildung zu trennen versucht, wurden dem Sohn die Erzählungen des zurückgekehrten Vaters zur Realität: Für ihn leben die Fische mit den Menschengesichtern im See, für ihn existiert jenes Land der Riesen, er läuft in den Irrgärten. Ähnlich den Bildern von Peter Sis erscheinen die Dinge in Zwei- oder Dreifachbelichtungen. Ob als Mandalas oder buddhistische Lebensräder, jede Geschichte, jede Farbe, jede Person kehrt wieder, eng verwoben.

Der in New York lebende Sis sammelt seine Fundstücke wie in einer Botanisiertrommel: eine Reisschale, Filmrollen, ein Mao-Bild, ein Flugzeug, Yaks - er ist ein Archäologe der Erinnerung, mit statischem Gestus und kindlichem Blick. Er setzt die Fragmente, aus denen ein Leben besteht, zusammen und zeigt sie zugleich als Ornament.

Als Vladimir Sis 1954 Lhasa und den Potala erreicht, führt man ihn durch die 1000 Zimmer des Palastes. Für jedes Gefühl und für jede Angst des Menschen ein Raum, ein Spiegel des eigenen Bewußtseins, der Vergangenheit und Zukunft. Nach 14 Monaten kehrt er wieder nach Prag zurück, sein Sohn hatte inzwischen die Zeit und damit einen Teil seines Vaters verloren.