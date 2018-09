Inhalt Seite 1 — Aus der Traum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin legt sich mächtig ins Zeug, um wieder ein Finanzplatz von Rang zu werden - wenn auch nicht mit Hilfe der Großbanken. Denn die eröffnen zwar imposante Repräsentanzen im alten Bankenviertel zwischen Pariser Platz und Behrenstraße, denken aber nicht daran, ihren Firmensitz in die Hauptstadt zurückzuverlegen. Der Berliner Senat hatte jedoch eine bessere Idee, um die Stadt zum glanzvollen Bankenstandort zu machen. Die mehrheitlich dem Land gehörende Bankgesellschaft Berlin sollte mit der ebenfalls öffentlichen Norddeutschen Landesbank (NordLB) zum zweitgrößten Finanzinstitut der Republik fusionieren. Im vergangenen Juni wurde Vollzug gemeldet. Ein Vierteljahr später liegt das so kunstvoll zurechtgezimmerte Gebilde in Trümmern.

Die bereits bejubelte Großfusion ist geplatzt, von verlustreichen Immobiliengeschäften ist die Rede und von Gewinneinbrüchen. Jetzt kam "unerwartet plötzlich" (Berliner Zeitung) auch noch die Nachricht, daß die Bankgesellschaft zum Jahreswechsel ihre hundertprozentige Tochter Berliner Bank schluckt. Deren Gremien wurden nicht einmal konsultiert, so eilig hatte es die Mutter.

Die Berliner Bankenambitionen stammen aus dem Jahr 1994. Da wurde aus dem disparaten Besitz des Landes die Bankgesellschaft gebildet; ihr zugeordnet wurden die Töchter Berliner Bank, Landesbank Berlin und Berlin Hyp. Die Gruppe ging schnell auf Expansionskurs, ermuntert von Aufsichtsratschef Edzard Reuter, dessen Vater Ernst Reuter 1950 als Regierender Bürgermeister die Berliner Bank gegründet hatte.

Doch von Anfang an liefen die Geschäfte nicht sonderlich gut. Schon 1996 geriet die Berliner Bank mit Immobiliengeschäften in eine Schieflage, der Verlust überstieg eine Milliarde Mark. Zur Rettung griff die Mutter tief in die Reserven und feuerte zudem die beiden Vorstandssprecher. Der Nachfolger und jetzige Chef der Bankgesellschaft, Wolfgang Rupf, räumte erst einmal gründlich auf.

Dann plante er mit Unterstützung des Berliner Senats die ganz große Nummer: Er wollte die Norddeutsche Landesbank vereinnahmen, die mit knapp 20 Prozent zweitgrößter Aktionär der Bankgesellschaft ist; der Anteil des Landes Berlin beträgt 56,8 Prozent. An skeptischen Stimmen fehlte es nie. "Einer Fusion mit der Nord/LB geben wir wenig Chancen", urteilten im Mai 1997 die Kollegen von der BHF-Bank.

Aber die Verhandlungen schienen gut voranzugehen, sogar die Posten im Vorstand wurden bereits verteilt. Am 1. Januar 1999 sollte der neue Finanzriese seine Arbeit aufnehmen. Ziemlich abrupt wurde dann am 16. Oktober die Fusion abgeblasen - vorläufig, wie es in solchen Fällen heißt. Als offizielle Gründe wurden die miese Lage an den Börsen und der rapide gefallene Aktienkurs der Bankgesellschaft genannt.

Und jetzt das Aus für die Berliner Bank. Den rund 3000 Mitarbeitern wurde zugesichert, daß sie vom Erwerber übernommen werden. Aber die Betroffenen trauen der Sache nicht, schließlich will die Bankgesellschaft bis Ende 1999 rund 2000 Arbeitsplätze einsparen. Das beunruhigt auch die Mitarbeiter der BerlinHyp. Immer wieder machen Gerüchte die Runde, die Bankgesellschaft wolle Kasse machen und ihre Immobilien-Tochter zwecks Finanzierung der Dividende verkaufen.