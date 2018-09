Inhalt Seite 1 — Wer schlecht verdient, mag die 4-Tage-Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für die Arbeitsweltsoziologen war die Einführung der 4-Tage-Woche bei Volkswagen so spannend wie "der Umbruch in der DDR", sagt Gudrun Linne von der Abteilung Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung. Das Institut des Deutschen Gewerkschaftsbundes gab mehrere Studien über die Auswirkungen des VW-Modells in Auftrag.

Nach der bisher umfassendsten Untersuchung hat die Belegschaft bei VW die neue Arbeitswelt "weitgehend akzeptiert". Das haben Soziologen der Universität Erlangen bei 2767 VW-Werkern erfragt (Weniger Geld, kürzere Arbeitszeit, sichere Jobs?). Nur 16 Prozent der Befragten äußern sich "unzufrieden" oder "sehr unzufrieden". In der untersten Einkommensgruppe sind die Arbeitnehmer sehr angetan vom neuen Modell. Die Unzufriedenheit wächst mit steigendem Einkommen. Niedrigqualifizierte, folgern die Soziologen, schätzen die Sicherung des Arbeitsplatzes, während hochqualifizierte Angestellte über "Leistungsverdichtung" klagen. Die Annahme, der Einkommensverlust sei das "zentrale Problem" der 28,8-Stunden-Woche, könne "empirisch nicht bestätigt werden". Das Fazit lautet: je attraktiver die Arbeitszeitmodelle, desto höher die Bereitschaft zu radikaler Arbeitszeitverkürzung. Frauen - besonders mit Kindern - sind deutlich zufriedener als Männer, jüngere akzeptieren die neue Arbeitswelt mehr als ältere Arbeitnehmer.

Schichtarbeit und Familienleben lassen sich heute viel besser in Einklang bringen als vor der Einführung der 4-Tage-Woche. Besonders dann, wenn die freien Tage so liegen, daß das Wochenende schon freitags beginnt oder erst montags endet. Das sagen sowohl die VW-Männer als auch die VW-Frauen, die von Wissenschaftlern der Universität Hannover befragt wurden (Zwischen Volks- und Kinderwagen). Die Paare gehen allerdings sehr unterschiedlich mit ihrem neuen Zeithaushalt um: Während sich die Väter in modernen Familien nun verstärkt um die Kinder kümmern und ihre Ehefrauen entlasten, bleibt in Familien mit einer traditionellen Rollenverteilung fast alles beim alten: Die Ehefrau zieht die Kinder groß und organisiert den Haushalt, ihr Mann investiert den Freizeitgewinn in seine Hobbys. Oder aber - und das ist nun anders - er geht mit seinen Kindern öfter in den Zoo als früher.

In einer noch unveröffentlichten Studie, die im Frühjahr erscheinen soll, spürt das Wissenschaftszentrum Berlin neuen Lebensentwürfen in der VW-Gesellschaft nach. Die Sozialforscher Volker Hielscher und Eckart Hildebrandt beobachten, daß Arbeitnehmer im Job und in der Freizeit bereits wie Unternehmer handeln, indem sie Sicherheit gegen Risiko tauschen.

