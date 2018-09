Inhalt Seite 1 — Online in den Tierhimmel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Luki verabschiedete sich an einem grauen Novembertag. Wenn die zehnjährige Daniela heute, zwei Jahre später, davon erzählt, schließt sie die Augen und läßt die Hände schlaff vor der Brust herunterhängen. "Er hat nur noch im Käfig gelegen und so gemacht", beschreibt sie sein Verenden. Luki wurde nur acht Wochen alt - Meerschweinchenlähmung.

Für Daniela und ihre Schwester war der Verlust schmerzlich, und so suchten sie Kontakt mit dem Jenseits, wo sie Luki nun vermuteten. Daniela adressierte Briefe "An Luki, Tierhimmel, Hattersheim", wollte wissen, wie es denn so sei im Himmel, was es zu essen gebe. Daß die Antworten, die morgens auf der Fensterbank lagen, nicht von Luki stammten, war ihr wohl klar. Aber immerhin schien er auf diese Weise noch irgendwie anwesend. "Entschuldige, daß ich erst so spät frage, was du zu Weihnachten bekommen hast", stand im letzten Brief. Da war längst Moritz bei der Familie eingezogen.

Kein Einzelfall von besonders enger Beziehung. Rund siebzig Prozent aller Schulkinder in Deutschland wachsen mit Tieren auf. Für fast alle ist das Haustier Freund oder Familienmitglied. Sein Verlust, häufig die erste Konfrontation eines Kindes mit dem Tod, bleibt im Gedächtnis.

Herzchen aus Preßspan unter der Tanne

Für die heute 29jährige Kerstin ist der Tod ihres Stallhasen die früheste Kindheitserinnerung. "Als ich mit ungefähr vier Jahren vom Kindergarten nach Hause kam, hing das Fell auf der Leine. Den Rest gab es zum Abendessen." Noch heute ist sie darüber entsetzt. Ähnlich erlebte der inzwischen erwachsene Christopher den Tod seiner Tanzmäuse. Die hatte seine Mutter mittels Chloroform entsorgt, während er auf Klassenfahrt war.

Der Bonner Psychologieprofessor Reinhold Bergler sieht in dem Verlust eines Haustiers ein "gravierendes affektives Ereignis". Wenn eine lange bestehende Bindung plötzlich abbreche, sei das für Kinder ein Schock. "Aber sie lernen, daß der Tod etwas Natürliches ist." Die Schweizer Psychologin Gaby Elsener hat herausgefunden, daß Menschen im Alter zwischen vierzehn und dreißig Jahren am intensivsten um verlorene Haustiere trauern. Teenager verschlössen sich oft in ihrer Trauer, jüngere Kinder dagegen akzeptierten den Tod eher, sagt die Psychologin.

Herzchen aus Preßspan weisen unter einer Tanne im Garten auf die Stelle hin, wo seit einigen Wochen Pippi Langstrumpf und Lili, die beiden Ratten des zehnjährigen Timo und seines achtjährigen Bruders Felix, begraben liegen, in einem Holzkästchen in achtzig Zentimeter Tiefe, zugedeckt mit Muscheln, gesammelten Steinen und Tannenzweigen. "Ich war selbst den Tränen nahe", sagt die Mutter der beiden Jungen. Der achtjährige Felix hatte oft mit seiner Lili gesprochen. Daß der Junge in der Schule verprügelt worden war, erfuhr seine Mutter nur dadurch, daß sie zufällig hörte, wie er dem Tier sein Herz ausschüttete