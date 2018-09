Die Fischer des philippinischen Küstendorfes Handumon vertauschen regelmäßig für ein paar Stunden das Netz mit einem schlagkräftigeren Gerät: Sie greifen zum Gewehr und gehen auf Patrouille, um einen Schatz zu verteidigen.

Wilderer der Nachbardörfer haben es auf ihr kilometerlanges Wasserschutzgebiet abgesehen, in dem sich Seepferdchen tummeln, die weltweit auszusterben drohen. Die seltsamen Fische mit dem Pferdekopf bedeuten für viele Familien des Dorfes die Lebensgrundlage. Ob lebendig oder an Luft getrocknet - die kleinen Tiere bringen manchen Dorfbewohnern fast die Hälfte ihres Jahresverdienstes ein.

Wie fast überall auf der Welt sank der Seepferdchenbestand auch an Handumons Gestaden in den neunziger Jahren drastisch. "Statt 50 Tiere pflückten die Fischer schließlich nur noch 15 Stück pro Nacht aus dem Wasser", erzählt Amanda Vincent, Assistenzprofessorin für Umweltbiologie an der McGill-Universität in Montreal. "Die Einheimischen waren besorgt. Da hatten wir es leicht, sie für unser Projekt zu gewinnen."

Gemeinsam mit philippinischen Biologen und Sozialarbeitern hat Vincent die Einheimischen dazu gebracht, ihre Fischereimethoden umzustellen, ein dorfeigenes Seepferdchenreservat einzurichten und dieses nachhaltig zu nutzen. "Wir bewahren die Seepferdchenpopulationen vor Überfischung, ohne daß die Bevölkerung auf ihren Fang verzichten muß", erklärt die 38jährige das Konzept. Ihr Projekt besteht zwar erst seit drei Jahren, dennoch heimste es bereits mehrfach Auszeichnungen ein.

Denn was einst als Schutzzone im Meer begann, hat längst eine kommunalpolitische Dimension erreicht: Die Dorfkinder erhalten Schulstipendien, ihre Eltern Unterricht in Ressourcenmanagement. Die Fischer lernen, ihren Fang sorgsam zu sortieren: Trächtige Seepferdchen setzen sie in Unterwasserkäfige, bis der Nachwuchs geschlüpft ist. Jungtiere kommen in swimmingpoolgroße Gehege aus Fischernetzen. Dort dürfen sie sich einige Male vermehren, bevor sie abgefischt werden.

Schon kommen Fremde nach Handumon und überlegen sich, das Zuchtkonzept zu kopieren. Den Fischen der Gattung Hippocampus dürfte es recht sein; obwohl sich ihr Verbreitungsgebiet vom Indopazifik über Amerika bis zum Ärmelkanal erstreckt, stehen heute fast alle 35 Seepferdchenarten auf der Roten Liste für bedrohte Tiere der Weltnaturschutz-Union (IUCN).

Zum Verhängnis ist den Tieren ihr geheimnisvolles Aussehen geworden. Damit eignen sie sich nicht nur als kurioses Souvenir oder exotische Zier fürs Heimaquarium, sondern auch für die Quacksalberei. Mindestens 20 Millionen getrocknete Exemplare werden schätzungsweise pro Jahr verkauft. Die Mehrzahl stammt aus Indien, Vietnam, Indonesien und von den Philippinen. Abnehmer finden die Tiere überall auf der Welt. Schon Plinius der Ältere pries ihre angebliche Heilwirkung und empfahl Seepferdchenasche, angerührt mit Soda und Schweinefett, als Wundermittel gegen Glatzköpfigkeit. Und eine Notiz im englischen Gentleman's Magazine rät 1753 den Damen zu Hippocampusextrakten, um ihre Milchproduktion zu steigern.