Vier Jahre lang beflügelte sie die Phantasien: die "Pizza-Connection". In einem Bonner Kellerlokal trafen junge CDU-Abgeordnete regelmäßig auf gleichaltrige Grünen-Parlamentarier und verstanden sich prächtig. Schwarz-Grün lag in der Luft, auch wenn sich niemand öffentlich dazu bekennen wollte. Auf die Frage, warum die kulinarische Konspiration unter Ausschluß junger Sozialdemokraten stattfinde, hieß es, ganz unpolitisch: Weil es die nicht gibt. Seit September gibt es sie, und zwar in hellen Scharen. Werden sie nun eingeladen? Noch vor Weihnachten will die Pizza-Connection zusammentreten. Anfragen junger Sozialdemokraten, heißt es nicht ohne Erleichterung, seien bislang nicht eingegangen. Die schwarzgrüne Keimzelle wird, wenn nicht alles täuscht, resistent bleiben.