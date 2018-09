Anfang einer Affäre. Mit Kapuzen über dem Kopf werden zwei Männer von einer Spezialeinheit der Polizei abgeführt: Es sind Ralf J. und Wolfgang B., zwei städtische Radarkontrolleure in Ludwigshafen. Sie werden der Bestechlichkeit beschuldigt.

Was ist passiert? Am 25. September war ein Taxifahrer in einem Vorort der pfälzischen Industriestadt durch eine Geschwindigkeitskontrolle gerauscht. Als es blitzte, war ihm klar, hier steht der Führerschein auf dem Spiel. Doch die blau uniformierten Tempokontrolleure boten ein Geschäft an: 200 Mark bar auf die Hand, und die Sache sollte vergessen sein, "das Verfahren tot", wie sie sagten. Der Geblitzte informierte daraufhin die Polizei, die griff bei der fingierten Geldübergabe zu.

Mit einem Vorfall wie diesem gerät in die Kritik, was seit Anfang der neunziger Jahre auf deutschen Straßen - mittlerweile in allen Bundesländern - praktiziert wird: Städte und Gemeinden jagen Temposünder in eigener Regie. Statt Polizisten sitzen vielerorts städtische Angestellte an den Blitzgeräten. Der Autofahrer, heißt es beim ADAC in München, "vermutet dahinter häufig eine den Kommunen willkommene Einnahmequelle". Schlimmer noch: Er fürchtet, in Privatschatullen zu zahlen - wie in Ludwigshafen geschehen.

Was jener Taxifahrer erlebte, war allem Anschein nach kein Einzelfall. In einer Presseerklärung bezichtigten die beiden Festgenommenen nach ihrer fristlosen Kündigung durch die Stadt die ganze Dienststelle der Bestechlichkeit. "Schon in unserer Ausbildung bekamen wir Tips und Kniffe erklärt, wie man Verwarnungen oder Bußgelder einstellt oder löscht." Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Vier Radarkontrolleure wurden entlassen, vier weitere versetzt.

Eine ganze Dienststelle korrupt? Die Vorstellung dürfte Gegnern und Kritikern der kommunalen Straßenwacht Auftrieb geben. "Beutelschneiderei und Raubrittertum" nennt Rüdiger Weidhaas, Rechtsanwalt der beiden entlassenen Kontrolleure, die Überwachung des fließenden Verkehrs durch die Kommunen.

Die Polizei zu entlasten ist das Hauptmotiv dafür, die Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs den Kommunen zu überlassen. Die Ausweitung der Tempo-30-Zonen, wachsendes Verkehrsaufkommen und zunehmender Druck von Bürgern, die sich über Raser beschweren, legen das nahe. "Wir sind personell einfach nicht mehr in der Lage, flächendeckend zu kontrollieren", sagt Rüdiger Holecek, Sprecher der Polizeigewerkschaft in der Bundesgeschäftsstelle in Hilden.

Die neue Rollenverteilung hat zu mehr Kontrollen geführt. In Ludwigshafen zum Beispiel, wo die Polizei sich aus der innerörtlichen Überwachung ganz zurückgezogen hat, waren 1994 noch acht Polizisten für den fließenden Verkehr zuständig, die im Jahr rund 30 000 Verwarnungs- oder Bußgeldverfahren einleiteten. Inzwischen beschäftigt die Stadt 12 Mitarbeiter, die im Schichtdienst blitzen und im Jahr rund 75 000 Verkehrssünder zur Kasse bitten.