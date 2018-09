Eine Reihe spektakulärer Kriminalfälle hat in letzter Zeit Kuba aufgeschreckt. Zwei italienische Touristen wurden erschossen, ein Künstler wurde erstochen, eine junge Kirchenmitarbeiterin vergewaltigt. Weil es keine Statistiken gibt, fehlen genaue Zahlen über den offensichtlichen Anstieg bei Einbrüchen und Diebstählen. Aber es wird schon einen Grund haben, daß eine Zeitung der Kriminalität jüngst eine Sonderbeilage widmete ("eine der großen neuen Herausforderungen"). Mit neuen Streifenwagen und modernen Funkgeräten soll die Polizei nun dagegenhalten; in Vierteln, in denen die devisenbringenden Touristen flanieren, wurden die Patrouillen verstärkt. Castros Regierung hat Grund zur Härte, wurde doch der höhere Lebensstandard beim Erzfeind USA von der Propaganda stets mit der dortigen Kriminalität kontrastiert. Was bleibt von der historischen Überlegenheit, wenn man auf Kuba nun nicht einmal mehr sicher leben kann?