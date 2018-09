Inhalt Seite 1 — Zwei Wolken im Zimmer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Herr Jelke ist ein alter, verwahrloster Mann. Im speckigen Anzug, ohne Hemd, ohne Socken sitzt er auf seinem zerwühlten Bett und wartet auf den Tod. Zeitlebens Pförtner einer Bank, aber als Hobby-Astronom von faustischem Wissensdrang, verabschiedet er sich jetzt vom Denken. "Ich habe die Gedanken nach Hause geschickt", erklärt er der letzten Besucherin, seiner Langzeitgeliebten Ricarda. "Zurück zu ihrer Quelle. Zu Buddha, zu Plato, zu Kopernikus, Kepler und Leibniz." Er widme sich nun nur noch den einfachen Dingen des Lebens: Besorgungen machen, die Batterie im Wecker wechseln.

Ricarda, die Halbprofessionelle, die eigentlich nur vorbeischaut, um ihm zu sagen, daß sie mit dem Job aufhöre, faßt mit geübtem Griff unters Bett. Zwischen Schmutzwäsche zerrt sie zwei nackte Straßenmädchen, offenbar ihre Nachfolgerinnen, hervor und jagt sie wütend hinaus. Derweil guckt Herr Jelke tief in seine Hose und meditiert über das Teil, das ihm nicht mehr gehorcht: "Es war meine Antenne für Mensch und Gott." Und wieder allein, murmelt er noch etwas von Luzifer, der ewig "die Tränen, die Spermien, die Lettern" zähle.

Herrn Jelke, den Jedermann in Botho Strauß' neuestem, am Schauspielhaus Zürich uraufgeführtem Stück Der Kuß des Vergessens, spielt Otto Sander. Er spielt ihn zart und ganz konkret, mit dem hängenden Schnäuzer, der brüchigen Stimme und vor allem dem Zwinkern im Augenwinkel, mit dem er dem erst etwas fremdelnden Publikum klarmacht: Es ist eine Komödie. Dabei gibt er quasi die Quintessenz der Strauß-Männer, denen er in den letzten 25 Jahren seine Gestalt lieh: Richard, der schwerhörige Drucker in Trilogie des Wiedersehens; der Mann, der von feministischen Mänaden zerrissen wird, in Kalldewey Farce; Lorenz, der Architekt, dessen Blick zur Unzeit auf seine entblößte Auftraggeberin fällt, in Schlußchor.

In dieser Epoche war Botho Strauß wie kein anderer der Chronist unserer Paarbeziehungen: solcher, die nicht von einem gemeinsamen sozialen Schicksal (gleiche Schicht, Familie, Kinder) geprägt sind, sondern sich nach den Attraktionsgesetzen des freien erotischen Marktes bilden und wieder auflösen. Das Paar, bestätigt Strauß im jüngsten Essayband Die Fehler des Kopisten, sei "der einzige Inhalt meines Schreibens".

Die Sammlung von Paar-Minidramen, die als Der Kuß des Vergessens firmieren, soll davon noch mal - etwas tautologisch - die Essenz liefern. "Der Vierfuß ist auf Erden das höchstentwickelte Lebewesen", deklariert Ricarda gleich in der ersten Szene, einer Versammlung von Kulturmenschen, die sich ähnlich wie in Trilogie des Wiedersehens über ein neues Filmkunstwerk ("unser Film!") die Köpfe heiß reden. Anne Tismer, ein neues, rätselhaft verschattetes Gesicht für die Strauß-Frauen, hält den Ton auf der Höhe naiver Emphase kurz vor dem Absturz in Ironie. Ironisch ist ja schon Strauß, indem er als exemplarisches Paar just einen verheirateten Biedermann und sein Langzeitverhältnis - er bezahlt bei Ricarda auch noch nach acht Jahren! - wählt.

Herr Jelke charakterisiert sie mit dem männlichen Blick rückschauend: "Irgendetwas war an dieser Person, daß ich von Zeit zu Zeit das Gedächtnis für sie verlor. Mit einem einzigen Kuß war sie wieder die Unbekannte." Als Beobachter des Himmelsgewimmels - Strauß macht ihn gar zum Entdecker eines neuen Sterns - mag er auch an keine Vorbestimmung in der Liebe glauben. Er muß mit der peinlichen Banalität leben, daß sie ihr Zusammensein einer von Ricarda verlorenen Wette verdanken: Sie mußte im Einwohnermeldeamt (Szene 2) einen Schlager singen und drauf den Nächstbesten küssen - Herrn Jelke.

Strauß, wie Herr Jelke der modernen Physik zugetan, hat schon im Essay Beginnlosigkeit. Reflexionen über Fleck und Linie heftig und ganz unironisch darüber nachgedacht, welche Folgen die Erkenntnisse von Chaos- und Steady-state-Theorie - das Universum ist in Wahrheit nur ein molekularer Nebel ohne Anfang und Ende - für unser altmodisches, an Linearität, Kausalität, Entwicklung hängendes Bewußtsein haben müßten. "Es ist das Gedränge des Beliebigen, das Liebe gebiert" müßte gelten. Und das Paar: nichts als "zwei Wolken im Zimmer".