Die Bundesregierung will die Zahl der Arbeitslosen verringern. Dafür ist Gerhard Schröder gewählt worden. Daran wird er gemessen. Diese Woche haben der Kanzler und seine Minister das Gespräch mit Arbeitgebern und Gewerkschaftern aufgenommen. Wird daraus tatsächlich und im Wortsinn ein "Bündnis für Arbeit"? Hoch sind die Erwartungen, groß ist die Skepsis: Die Politik der Symbole reicht nicht, dieses Bündnis muß Ergebnisse zeitigen.

Zwei Jahrzehnte lang sind Regierung und Gewerkschaften auf Konfrontationskurs geblieben. Das hat die Menschen verunsichert: Die einen fürchteten den Niedergang des Standortes Deutschland; die anderen, die weitgehend ihren Besitzstand wahrten, jammerten über Sozialabbau. Trotzdem wurden neue Arbeitsplätze geschaffen - aber bei weitem nicht genug. Höchste Zeit also, nach einem neuen Konsens zu suchen.

Die Gewerkschaften werden zur Umverteilung von Arbeit drängen: Ziemlich unrealistisch ist der Abbau von Überstunden zugunsten von Neueinstellungen oder die volle Rente mit 60. Realistisch ist die Forderung nach mehr Teilzeitjobs. Die Arbeitgeber, die sich flexiblere Arbeitszeiten wünschen, können hier selber Flexibilität beweisen.

Vor allem aber müssen die Partner einen Niedriglohnsektor abstecken, in dem der Staat jenen Arbeitnehmern hilft, deren Einkommen zum Leben nicht reicht. So schwierig wie nötig ist eine solche Kombilohn-Politik, auch wenn sie den Gewerkschaften mißfällt: Die Arbeitslosen finden seit jeher wenig Schutz bei den Arbeitnehmerorganisationen.

Längst weichen etliche Unternehmen vom starren Tarif- und Arbeitsrecht ab - mit stiller Duldung der lokalen Gewerkschafter, aber begleitet vom Murren der Verbandsoberen. Das Bündnis für Arbeit kann diese vernünftigen Verstöße zur bewußten Strategie erheben. Der Staat hat da einen großen Spielraum: Die Behörden können Gesetze pingelig oder aber großzügig auslegen. Und die Regierungskoalition kann manches Gesetz, manche Verordnung schlicht und einfach beseitigen. Vielfach sind es gerade Überregulierung und Bürokratie im Tarif- wie im Arbeitsrecht, die einfache Lösungen verhindern.

Arbeitsplätze entstehen nicht am Runden Tisch; sie entstehen, wenn die Kosten der Arbeit sinken. Die guten Erfahrungen mit Arbeitsbündnissen, zumal in den Niederlanden, bestätigen diese elementare Einsicht. Den Gewerkschaften stehen deshalb größere Zumutungen bevor: Selbstverständlich werden sie über die Höhe der Löhne reden müssen - das Ende der lohnpolitischen Bescheidenheit ist noch nicht angesagt. Nach wie vor müssen in vielen Branchen die Löhne langsamer als die Produktivität steigen. Zu Recht hat der Bundeskanzler Schröder Oskar Lafontaines Finanzstaatssekretär Heiner Flassbeck gescholten, der für satte Lohnerhöhungen eintrat.

Ist für Schröder das Bündnis für Arbeit auch ein Instrument, um sich - mit Hinweis auf nötige Zugeständnisse an die Arbeitgeber - gegen Lafontaine besser durchzusetzen? Einerseits: Das Bündnis kann den Erneuerern in der SPD helfen, sich gegen weite Teile der Parteibasis durchzusetzen. Andererseits: Allein die SPD kann die Gewerkschaften auf die große "Modernisierungsreise" mitnehmen. Noch ist unklar, welche Strategie genau der Kanzler verfolgt.