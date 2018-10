Inhalt Seite 1 — Meisterhaft schlichten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schon beim Westfälischen Frieden wirkten zwei Mediatoren mit: der päpstliche Nuntius Chigi und der neutrale venezianische Gesandte Contarini. Sie sollten die beiden größten Streithähne, Frankreich und Spanien, zu einem Kompromiß bewegen. Das gelang. Allerdings brachen bald danach erneut Kämpfe zwischen den beiden aus. Schließlich waren die Mediatoren damals noch keine Profis.

Heute versteht man unter Mediation eine professionelle Technik zur außergerichtlichen Bewältigung von Konflikten. Wenn zwei sich streiten, sucht der Mediator gemeinsam mit den Kontrahenten nach neuen Kommunikationsmöglichkeiten. Mediatoren sind, anders als Anwälte, Sachwalter der Interessen beider Parteien. Dabei spielen sie weder den Schiedsrichter, noch treffen sie Entscheidungen in der Sache. Vielmehr sollen sie den Streitenden einen Interessenausgleich ermöglichen.

Von 450 telefonischen Anfragen wegen Scheidungskonflikten wurden 86 für ein Mediationsverfahren ausgewählt. Die Ergebnisse sind vielversprechend, denn in weit mehr als der Hälfte der Fälle kam es zur außergerichtlichen Einigung. Dafür genügten im Durchschnitt drei Sitzungen. Die Mediation hilft nicht nur Geld zu sparen, sie schont auch die Nerven der Streitenden. Denn während Anwälte oft auf Biegen und Brechen eine Partei vertreten, suchen Mediatoren auf kürzestem Wege nach einem Interessenausgleich für beide.

Katharina Sobota, Juristin mit Spezialgebiet Rhetorik an der Fernuniversität Hagen und Initiatorin des neuen Studienganges, sieht einen enormen Bedarf an außergerichtlichen Streitschlichtungen. Deswegen unterstützen die Justizminister der drei größten Bundesländer das Hagener Projekt ebenso wie der deutsche Anwaltsverein. Betätigungsfelder für Mediatoren sind künftig auch diskrete Lösungen von Konflikten zwischen Großunternehmen. So konnte der US-Konzern Motorola seine jährlichen Prozeßkosten um 75 Prozent senken, indem er Mediationsverfahren einsetzte. Ein weiteres Anwendungsfeld ist die Umweltmediation, die beispielsweise beim Berliner Großflughafen erprobt wird.

Der Beruf des Mediators ist rechtlich noch ungeschützt

Die Mediation, erläutert Katharina Sobota, setze auf den mündigen Bürger, der seine Interessen eigenverantwortlich zu wahren sucht, statt auf die Obrigkeit zu hoffen. Mancherlei Widerstände, etwa konservativer Juristen gegen eine "amerikanisierte Laienjustiz", seien inzwischen abgebrök- kelt. Allerdings mußte das an der Universität Harvard entwickelte Mediationskonzept an die deutsche Rechtstradition angepaßt werden - und dabei hat es Federn gelassen. In Hagen sucht man die Nähe zur europäischen Rechtskultur.

Deshalb wurde der Studiengang auch an das Curriculum des European Master angedockt: Nach zwei erfolgreichen Semestern in Hagen läßt sich mit zwei weiteren Semestern im schweizerischen Sion der Master erwerben. Die Schweizer koordinieren einen Verbund von neun europäischen Universitäten, die alle an dem Mediationsstudium beteiligt sind.