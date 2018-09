Es hat etwas Fragwürdiges, über Vertrauen zu reden: Irgend etwas scheint dann schon zerrissen zu sein. Weil Vertrauen eine vorgängige Selbstverständlichkeit im Umgang mit Menschen und Dingen ist, wird darüber zu reden wohl erst nötig, wenn das Vertrauen angeschlagen ist; das Reden selbst untergräbt die Selbstverständlichkeit noch mehr. "Du mußt mir vertrauen" - beschwörende Aufforderung, mit der jemand auf den Vertrauensschwund beim Partner reagiert; was er beschwört, vertreibt er zugleich.

Die Feststellung, man könne lediglich in paradoxer Weise von Vertrauen reden, trifft freilich nur auf einen bestimmten Typ des Vertrauens zu, den die Psychologen, nach Erik H. Erikson, nicht ungeschickt "Urvertrauen" genannt haben. Es hat diesen Namen erhalten, weil es der Aufgehobenheit und Umsorgtheit frühester Kindheit entstammt. Urvertrauen geht jeder Rede voraus.

Es ist auffällig, daß die Rede vom Vertrauen derzeit in zentrale Positionen der Theorie moderner Gesellschaften vordringt. Auffällig deshalb, weil man Vertrauen eher traditionellen Lebensformen zurechnen würde, während das Moderne gerade in der Ersetzung von Vertrauen durch Normen und Kontrolle bestünde.

In den Schriften des britischen Soziologen Anthony Giddens wird deutlich, daß die moderne Form des Vertrauens ( trust ) sich zwar vom Urvertrauen durch das Bewußtsein des Risikos unterscheidet, aber dennoch keineswegs mit der Tugend des Vertrauens gleichgesetzt werden darf: Vielmehr ist dieses Vertrauen selbst nur eine Art Konvention oder, man könnte sogar sagen, gesellschaftliche Institution, keineswegs aber eine persönliche Leistung.

Vertrauen muß einen Mangel an Vertrautheit kompensieren

Moderne Gesellschaften sind nach Giddens durch disembeddedness gekennzeichnet, und das heißt, daß der einzelne mit seinen Lebensbedingungen, auf die er gleichwohl angewiesen bleibt, nicht mehr in direktem Zusammenhang steht und deshalb auch nicht mit ihnen vertraut ist. Weder hat er einen direkten Bezug zu den Quellen seiner Lebensmittel, noch kann er Einfluß auf das Funktionieren der Technik nehmen, die er benutzt. Ähnliches gilt für Politik und Ökonomie. Vertrauen muß nach Giddens deshalb einen Mangel an Wissen und die Unmöglichkeit kompensieren, sich direkt mit den eigenen Lebensbedingungen in Beziehung zu setzen.

Das moderne Vertrauen hat mithin seinen zentralen Ort in der Beziehung zu den Domänen der Experten - etwa Technik, Medizin, Rechtswesen. Und dieses Vertrauen ist eben keine persönliche Leistung, sondern schlicht das Übliche, sosehr es für den einzelnen eine Zumutung sein mag. Eine Zumutung ist es vor allem deshalb, weil der einzelne mit diesem Vertrauen relevante Dimensionen seiner Lebensführung an die Experten delegiert und sich ihrer Herrschaft ausliefert.