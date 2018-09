Kalender kamen früher vom Krämer oder vom Apotheker, und sie waren klein und kostenlos. Heute sind sie Kunstwerke, oft über 100 Mark teuer, und wer sie entsprechend hängen will, braucht Platz. Der Italiener Gian Paolo Barbieri zum Beispiel fotografierte erotisch und exotisch Tattoos auf Tahiti, der Insel der Tätowierkunst (Verlag Taschen, Hohenzollernring 53, D-50672 Köln, Tel. 0221/ 20 18 00; 89,95 Mark). Eine neue Sichtweise von Panamerica entwickelte Horst Hamann, der heute in New York lebt und arbeitet. Sein breitwandiger Kalender zeigt ausschließlich Panoramafotos. Er ist in der Edition Quadrat erschienen (G7,17, 68159 Mannheim, Tel. 0621/10 49 39) und kostet 148 Mark. Für 110 Mark ist der Kalender des Zeitungsdesigners Nobert Küpper zu erhalten (Gutenbergstraße 4, 40670 Meerbusch, Tel. 02159/91 16 15), der sich vorwiegend mit Motiven aus den Niederlanden, aus Dänemark und dem Norden Deutschlands befaßt und sich für Vorausschauende eignet: Er reicht bis zum Ende des Jahres 2000.