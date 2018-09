Schon länger vom Aussterben bedroht sind die knallroten Telefonhäuschen, einst britisches Markenzeichen und liebstes Fotomotiv der England-Touristen. Aber British Telecom will jetzt ganz unerschrocken noch einen großen Schritt weiter gehen und das öffentliche Telefonieren an sich revolutionieren. Das Fernmeldeunternehmen hat angekündigt, im Frühjahr die ersten "Multimedia-Telefonzellen" auf die Insel zu stellen. In denen kann man E-Mails verschicken und empfangen, im Internet surfen und sogar elektronisch shoppen oder das Bankkonto abfragen. Gute Nachricht für Traditionalisten: Man kann in den neuen Zellen weiterhin auch ganz normal telefonieren.