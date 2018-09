Warschau

Es war dem polnischen Arbeiterkind nicht in die Wiege gelegt, daß es in diesem Jahr auf einem Esel in die fast unerreichbaren, vom Erdbeben verschütteten Dörfer Afghanistans reiten würde. Auch besaß niemand aus dem schlichten Familienkreis bei Janinas Geburt 1955 eine Vorstellung davon, wo genau Tschetschenien liegt - das Land, in dem die Tochter genau 40 Jahre später im Bombenhagel zwischen die Fronten geraten sollte. Und wer hätte 1955 zu ahnen vermocht, daß Sarajevo noch einmal im Mittelpunkt des Weltgeschehens stehen könnte - und Janina dabei unter serbischem Beschuß vom Igman-Paß abstürzen würde?

Nein, keiner konnte aus der Familiengeschichte nur den leisesten Wink auf dieses Schicksal herauslesen. Und auf die kleine Janina Ostrojska hätte vermutlich ein eher unbewegtes Leben gewartet - wäre da nicht die Kinderlähmung gekommen. Die traf sie im Alter von sechs Monaten. Sie zwang Janina eine Kindheit und Jugend in Krankenhäusern und Reha-Kliniken auf. Und Krücken bis heute.

In den Hospitälern hat sie gelernt, die Krankheit als Kraft einzusetzen

Die Krücken hinter ihrem Schreibtisch knallen zu Boden. Der Besucher fährt zusammen. Er hat längst vergessen, daß die Frau, die mit der linken Hand den Telefonhörer hält, mit ihrer Rechten ständig angereichte Papiere unterzeichnet und mit schnellen Kopfbewegungen das endlose Gewusel im Raum dirigiert, eine Schwerbehinderte ist. Janina sitzt zwischen Konserven, Ketchup, Nudeln, Süßigkeiten, Kerzen, Shampoos, Zahnpasta, Teddys, Kinderbüchern, Buntstiften. Tante Emmas Warenlager - ihr Büro, inmitten Warschaus traditionsreicher Einkaufsmeile Nowy dwiat. Die Faxe und E-Mails aus dem Haus Nr. 41 gehen um die halbe Erde.

Von hier betreut und bereist Janina Ostrojska die Welt der Geschlagenen. Ihr Reich kam, als die letzten Imperien dieses Jahrhunderts zu Bruch gingen. Da gründete die Behinderte, die immer auf die Hilfe anderer angewiesen war, aus dem Nichts die Polnische Humanitäre Organisation. Heute ist die kleine Polin die heilige Janina der Kriegsopfer, Deportierten und verarmten Kinder. Weil sie die Konvois immer wieder selbst begleitet, geht in ihrem Reich die Hilfe nicht unter. Es mißt sich nach Tonnen und erstreckt sich von den Flutregionen des Sommers 1997 in Westpolen (142 Lkw, 27 Flugzeugladungen, 969 Tonnen) über das einstige Jugoslawien (98 Lkw, 940 Tonnen), Tschetschenien (3 Lkw, 42 Tonnen) bis nach Asien mit Kasachstan (14 Lkw, 3 Flugzeugtransporte, 202 Tonnen) und Afghanistan (erste Konvois 1998).

Wenn Janina Ostrojska ihre freiwilligen Mitarbeiter - die graduierte Philosophin im Sekretariat, die Kauffrau aus einem Warenhaus, die Ökonomiestudenten und angehenden Erzieherinnen - gerade nicht berät und dirigiert, zieht sie ihre Hände leicht verdreht in den weitärmeligen Pullover zurück. Es scheint dann, als fröstele sie. Aber es sind nur die Arme, die in letzter Zeit nicht immer mithalten können. Die Schultergelenke haben sich an den Krücken verausgabt und abgenutzt. In solchen Momenten übernehmen die Augen die Sprache des überlasteten Körpers. Sie blitzen nicht, sie befehlen nicht. Aber sie setzen mit sanfter Sicherheit alles durch. Janinas Willen ist wärmegetrieben. Sie muß sich und anderen nichts mehr beweisen. Das war nicht immer so.