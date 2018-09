Das Damenprogramm im Krimigenre wird in seiner besseren Ausführung von Autorinnen wie Barbara Vine (i. e. Ruth Rendell) bestritten: Keine Anbiederung an das männliche Schlächterherz, die wütende Faust, die serielle Grausamkeit, den Fetischismus der Sportwagen, laszive Frauenspersonen und Schnellfeuerwaffen. Statt dessen Beziehungsmorde der stillen Sorte, das Bemühen um kleinmaschige Psychologik und dezente, aber gut ausgepolsterte Milieuschilderungen. Leider bleibt bei diesem Wechsel der Geschlechterseiten der Humor oft auf der Strecke, als seien Lakonik und Witz doch an ein Tempo gebunden, das die geduldigen Netzknüpferinnen des Verbrechens nun einmal nicht erreichen können (und wollen).

Vines neues Buch Der schwarze Falter macht da in keiner Hinsicht eine Ausnahme. Mit leichter, aber durchweg sicherer Hand zeichnet sie das Schicksal einer Ehe und Familie auf, in deren Hintergrund ein Verbrechen steht - für die Frauen, Gattin und zwei Töchter, aber erst erkennbar, als der Patriarch eines natürlichen Todes gestorben ist. Bis zum Ableben des Familienvaters - eines Schriftstellers, der mit Egozentrik, Pedanterie und Tyrannei ein im Grunde morbides Arrangement über 30 Jahre hin aufrechterhält -- herrscht eine Atmosphäre vor, die man nicht eben gemütlich nennen kann, deren Unkosten aber (Gefühlsarmut, Ausschluß eines Familienmitglieds, eiserne Ritualisierung der Gemeinsamkeiten) zu allgemein und gewöhnlich sind, um den Beteiligten als absonderlich aufzufallen.

Das unmittelbare Opfer der Geheimnispolitik des Patriarchen, seine Ehefrau, ist schließlich an einer Recherche am wenigsten interessiert. Vine beschreibt hier eine beinahe stumme Emanzipation, deren Weg dadurch ins Freie führt, daß eine jahrelang unterdrückte Person dem Peiniger und der Erinnerung an ihn den Rücken kehrt und sich der Wahrheit halber nicht einmal mehr umsieht: eine behavioristische Rettungsmaßnahme, wie sie der englischen Kultur womöglich eher entspricht als ein Wühlen in Motivik und Deutung, das Erkennen nur um den Preis der erneuten Verstrickung ermöglicht.

Die Lösung des Falls liegt dennoch im Psychologischen - und bei sexuellen Präferenzen, die innerhalb von zwei Generationen die beachtliche Karriere von einer geächteten Perversion zu kulturell avantgardistischer Folklore gemacht haben. Der lebensgeschichtliche Bruch, auf den Vines Geschichte sich bezieht, wäre heute ganz und gar überflüssig - was ihren Roman aber nicht entwertet, sondern ihm zwei Qualitäten hinzufügt: eine sittengeschichtliche Aufklärung und eine beiläufige Amplifizierung der psychologischen Einsicht, daß jedes Geheimnis und jede Schuld im sensiblen System Familie eine Entsprechung in der nächsten und übernächsten Generation finden. Bis Wahrheit und Sühne ihr Recht bekommen.