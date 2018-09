Ein Glamourlokal sollte es sein - aber Leuchtkraft hat es nie besessen. Nun hat es zugemacht, das Fashion Café. In der Ecke steht eine Gruppe von Schaufensterpuppen, die vor zwei Tagen noch Designerkleider tragen durften. Auf den rosaroten Samtsofas, auf Stühlen und Tischen türmen sich Teller und Töpfe, Kännchen und Kaffeemaschinen.

Immer wieder unterbricht ein Hammerschlag das Rezitativ des Auktionators, und ein Stapel Papierservietten, eine Kiste mit Teelichtern, ein Champagnerkübel aus Plastik finden einen neuen Besitzer. Der, in Hemdsärmeln oder Lederjacke, weiß wohl weder von Naomi Campbell und Kate Moss, den Besitzerinnen, noch, wie man Dolce & Gabbana schreibt.

Als 1995 das Fashion Café eröffnete, hatte das Konzept der Themenrestaurants gerade Hochkonjunktur. Nun scheint das Ende gekommen. Nehmen wir einen Januarnachmittag in diesen Tagen: Planet Hollywood an der 57. Straße ist mit Samtseilen abgesperrt. Ein Schild kündigt den Wettbewerb "Model Look 99" der Agentur Elite an, die nun kein Fashion Café mehr hat. Im Restaurant: junge Leute mit Tiffany- und Warner-Brothers-Tüten. Das Motown Café gähnend leer ...

Der ganze theme-Distrikt verlagere sich zum Times Square hin, meint der Restaurantspezialist Michael Mueller aus San Francisco. An der 49. Straße und dem Broadway sollte jedoch schon vor einem Jahr David Copperfield's Magic Underground eröffnen, das Projekt steht nach einer Investition von 30 Millionen Dollar vor der Pleite.

Am meisten los ist noch im Hard Rock Café: Kamerablitze zucken, wenn die Kellner Gruppenfotos schießen. Am Tresen ein Ehepaar aus Hagen, beide 34 und damit der Zielgruppe nahezu entwachsen. Sie sind keine Rock-Fans, wollten nur kurz vor dem Central Park Station machen. Immerhin kennen sie auch bereits das Hard Rock Café in San Francisco und das in London: "Ist doch klasse gemacht." Das Essen allerdings sei "nichts für deutsche Vorlieben". Eben typisch amerikanisch. Was sie hier toll finden? Nun, das Merchandising. Man fühle sich wohl in der "Urzelle des Kapitalismus", mitten im American dream.

Television City, ein von riesigen Fernsehmonitoren dominiertes Lokal, soll in diesem Monat schließen. Besitzer und Gründer David Liederman, der noch kürzlich von Dependancen in aller Welt träumte, prophezeit einen "massiven Exodus" aus diesem Busineß.

Auch Ron Paul von der Firma Technomic, der Gastronomiebetriebe berät, hat inzwischen erkannt: "Die Lebenserwartung von theme-Restaurants hat sich als erheblich kürzer herausgestellt als irgend jemand angenommen hat. Selbst in New York mit seiner riesigen Touristenpopulation hat sich der Neuigkeitswert bereits abgenutzt."