Was die Verantwortung für die Vergangenheit angeht, haben Deutschlands Banken und Politik zumindest die Schönheitskonkurrenz gegenüber der Schweiz gewonnen. Jedenfalls hat Kanzleramtsminister Bodo Hombach, Schröders Mann fürs Grobe, seine Gesprächspartner in Washington fürs erste beeindruckt.

"Ehrlich und konstruktiv" sei er gewesen, offen und diskussionsbereit, hieß es hinterher von amerikanischer Seite. Vor allem aber habe er, obwohl bei der Suche nach einer Entschädigungslösung für die Zwangsarbeiter im deutschen Herrschaftsbereich während des Zweiten Weltkriegs unverändert Summen jenseits der Milliardengrenze zur Debatte stehen, deutlich erkennen lassen, daß er wisse, worum es auf dieser neuen Stufe der Aufarbeitung historischen Unrechts geht: nicht einfach um Geld, sondern um Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Bei den Schweizern habe man diese Dimension bis zuletzt vermißt.

Hombach zeigt gleichwohl Zuversicht. Jetzt wird eine Arbeitsgruppe gebildet, der Vertreter der amerikanischen, israelischen und deutschen Regierung angehören, Vertreter von drei jüdischen Organisationen sowie - "hoffentlich", sagt ein deutscher Diplomat - Ignatz Bubis. Sie soll das Fondskonzept überarbeiten. Die Zeit drängt. In einer Woche berät sich der Bundeskanzler darüber mit Vertretern der betroffenen Firmen. Bis dahin, hofft Hombach, sollte das Ergebnis vorliegen.

Klar ist: Dies ist erst der Einstieg. Die Lösung würde vor allem für Anspruchsberechtigte gelten, die in Amerika leben. Hombach rechnet mit einem Personenkreis zwischen 80000 und 130000. Zum Vergleich: In Mittelosteuropa, in der Ukraine und in Rußland hoffen mindestens 500000 ehemalige Zwangsarbeiter auf historische Gerechtigkeit.