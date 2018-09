Wieso Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin gegeneinander ausspielen, wo es doch auf Universitäten darum geht, gute Ärztinnen und Ärzte auszubilden?

Herausragende Ärzte, wie etwa der berühmte Kliniker Bernhard Naunyn, bemerkten Ausgang des 19. Jahrhunderts, daß die Medizin niemals eine reine Naturwissenschaft, ja nicht einmal eine angewandte Naturwissenschaft werden könne.

In der Krise der Medizin der 1920er Jahre forderten berühmte Ärzte erneut, den geisteswissenschaftlichen Aspekt der Medizin in der akademischen Lehre mehr zu berücksichtigen. So verlangte Ferdinand Sauerbruch 1926 auf der Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte:

1. "Befreit den Studenten von dem Druck des Zuviel und laßt ihn wieder schulen durch Lehrer, die vor allem Ärzte sind! Vom Laboratorium zurück ans Krankenbett!"

2. "Man sollte schon auf der Hochschule lehren, daß die ärztliche Wissenschaft kulturgebunden ist und auf und ab geht mit Zeitströmungen, daß aber ewig und unverrückbar das Wesen der Heilkunst bleibt. Also: Geschichte der Medizin, ... nicht als Selbstzweck, sondern in Verbindung mit der lebenden Heilkunst."

"Und die dritte Forderung, die man stellen muß, ist die Schulung des jungen Mediziners in kritischem Denken: Gerade der Naturwissenschaftler sollte als Kompensation seiner Arbeit die Philosophie haben."

Als in der Neuordnung der Approbationsordnung im Herbst 1997 auf einmal das Fach Geschichte der Medizin fehlte, führten entrüstete Stellungnahmen von vielen Seiten dazu, daß im Vorschlag der neuen Approbationsordnung Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin gleichermaßen vertreten sind. Ob und wann diese neue Approbationsordnung allerdings in Kraft tritt, steht in den Sternen.