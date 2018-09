Die Kinder der Klassen 3 bis 6 an der Public School 10 in Brooklyn stechen an diesem Vormittag seltsam von der trostlosen Umgebung ab. Die Jungen in weißen Hemden mit Schlips, die Mädchen in Sonntagskleidern. Seit die Schule mit Kindern aus Einwandererfamilien überfüllt ist, wird die Aula als Speisesaal genutzt. Heute ist die Bühne jedoch mit Girlanden geschmückt, und über dem vielbestaunten Stutzflügel, der gestern gebracht wurde, schaukelt ein Pappschild mit liebevoll ungelenk gemalten Blumen und der Aufschrift "Welcome Midori".

Willkommen, Midori. Es geht aufs Jahresende zu, die letzten ihrer weltweit über 70 Konzerte hat die berühmte Geigerin hinter sich gebracht, und wie vor einem Jahr, als sie von ihren drei Konzertabenden mit Claudio Abbado und den Berliner Philharmonikern nach New York zurückgekehrt war, macht sie nun wieder ihre Runde durch New Yorker Schulen, die in Bezirken liegen, wo kein Mensch freiwillig wohnt.

Was sie hierhertreibt? Midori gibt Konzerte für die Stiftung Midori and Friends. Die hat sie, gerade 20 Jahre alt, 1992 selbst gegründet, um Musik zu den Kindern zu bringen, an deren Schulen wegen der Etatkürzungen durch die Behörde kein Musikunterricht mehr erteilt wird, dahin, wo Kinder in Verhältnissen aufwachsen, die ihnen keine Chance geben, jemals ein Musikinstrument spielen zu lernen. Die Stiftung stellt Material für den Unterricht, Instrumente, fördert in einzelnen Fällen Schüler auch individuell. Im Stadtteil Queens ist auf diese Weise ein Schulorchester entstanden. Und Midori bringt die Musik selbst dorthin, auch in Spitäler, mal spielt sie vor 200 kranken oder behinderten Kindern, mal in einem Krankenzimmer vor nur einem Bett.

"Für viele Kinder ist es wichtig, daß ich Asiatin bin", sagt sie. "Oft fragen sie mich nach Dingen, mit denen sie selbst gerade zu kämpfen haben. Wie ich Englisch gelernt habe, wie ich zurechtgekommen bin, als ich nach Amerika kam."

Sie sprach kein Wort Englisch, als sie im Herbst 1981 nach New York kam, zehn Jahre alt, mit einem Stipendium an der Weltkarrierenfabrik Juilliard School. Wenige Wochen später präsentierte Zubin Mehta, damals Chef der New Yorker Philharmoniker, sie als Überraschungsgast beim Neujahrskonzert. Die winzige Japanerin spielte New Yorks Kulturschickeria glatt aus den Schuhen. Als Midori 14 war, stieg in Tanglewood Leonard Bernstein, dessen Serenade sie gerade mit den Bostoner Symphonikern gespielt hatte, vom Dirigentenpult herab und machte einen Kniefall vor ihr.

Die Zeit der Pubertät durchlebte sie im Rampenlicht der Weltbühne. Es gab Hymnen und Krisen. Erst 21 Jahre alt, wagte sie sich mit Mehta an das gewaltige Sibelius-Konzert für eine CD-Einspielung. "Eine große Aufnahme, absolut vergleichbar der maßstäblichen Interpretation von Jascha Heifetz", schrieb der amerikanische Komponist Russell Platt im Fachmagazin Strings. Ein Jahr später sagte Midori auf unbestimmte Zeit sämtliche Konzerttermine ab. Sie fühlte sich nicht gesund.

Davon erzählen die Lehrer den Kindern an diesem Morgen nichts. Statt dessen, daß Midori, als sie so alt war wie die Schüler jetzt, jede Woche ein Violinkonzert auswendig gelernt habe. Was stimmt. Ehe sie vorhin in die Aula kamen, mußten alle Schüler einen Metalldetektor passieren. Midori sagt: "Wenn ich an einer Schule spiele, wo der Direktor von einem Schüler erschossen wurde, weiß ich, wie nötig dort Musik ist."