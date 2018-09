Inhalt Seite 1 — Mein Jahrhundertbuch (9) Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Camus' frühen Aufzeichnungen läßt sich die Entstehungsgeschichte des Fremden verfolgen. Die erste Notiz stammt vom August 1937: "Ein Mann, der das Leben dort gesucht hat, wo man es gewöhnlich sucht (Ehe, Beruf usw.) und der plötzlich, beim Blättern in einem Modekatalog, gewahr wird, wie fremd er seinem Leben gewesen ist (dem Leben, wie es sich die Modekataloge vorstellen)." Die letzte Aufzeichnung stammt vom Mai 1940: "Der Fremde beendet."

Um sich selber ein geschichtliches Ereignis solchen Ausmaßes so kurz und bündig mitzuteilen, brauchte es schon den sechsundzwanzigjährigen Philosophieprofessor, das hätte wohl sonst keiner vermocht. Das schmale Buch erschien im Juni 1942 und begründete eine neue Schule des Romans. Die Welt ihrerseits befand sich natürlich nicht in einem veränderbaren Zustand. Camus befaßte sich gerade mit dem, worin die Welt, ihre kulturellen Hemmungen aufgebend, eben erstickte: mit der wesentlichen Animalität des Menschen. Es mußten Jahrzehnte vergehen, bis Camus' Buch unser Menschenbild in jeder Hinsicht veränderte. Wobei man nicht behaupten könnte, alle hätten das gemerkt.

Der Roman hat eine einzige Hauptperson, den Ich-Erzähler. Die Handlung geht kaum über das hinaus, was aus der Perspektive des Ich-Erzählers erzählbar ist. Und doch handelt das Buch von etwas, das der Held im Augenblick der Tat nicht einsieht. Camus fesselt den Leser nicht mit den Eigenheiten der individuellen Psychologie des Ich-Erzählers, sondern mit seinen eigenen individualphilosophischen Vorstellungen.

Camus' Roman unterbricht den großen individualpsychologischen Strom der europäischen Literatur. Bei ihm folgt die psychologische Aussage aus der philosophischen und nicht umgekehrt. Er gibt die auktoriale Omnipotenz auf, um sie auf einer höheren Ebene neu zu schaffen. Auch an Meisterwerken gibt es feine Risse. Am empfindlichsten ist der Text dort, wo seine Tugenden am dichtesten sind. Der Autor muß etwas lösen, wozu er aber keine Instrumente hat. Nicht weil er keine besitzt, sondern weil es solche nicht gibt. Camus ist sich bewußt, daß Meursault auf eine Art analytisch geschult ist, wie es ein kleiner Beamter aus Algier eigentlich nicht sein kann. Oder eher umgekehrt. Wäre Meursaults philosophische Kultur tatsächlich so groß, dann hätte auch er, wie der Autor, die Tat nicht begangen, sondern sich bloß vorgestellt. Der Widerspruch ist prinzipiell nicht lösbar. Und doch. Camus erscheint als Journalist im Gerichtssaal, und in seinem aufmerksamen Blick erkennt sich Meursault wieder. Der Satz, wonach mein Held ich bin, ist nicht der obligatorische Satz der französischen Literatur. Camus faßt die endgültige anthropologische Aussage des Buchs in die einzige selbstironische Geste des Romans. Es gibt keine Ausnahmen.

"Aujourd'hui, maman est morte."

Schon der erste, zu Recht berühmte Satz des Buchs bewegt sich auf dieser Ebene. Ich brauche mich mit der Person, deren Mutter gestorben ist, nicht zu identifizieren. Und doch kann ich mich nicht nicht identifizieren, denn auch ich habe oder hatte eine Mutter. Wenn ich jemandem auf einer so unpersönlichen Ebene begegne, brauche ich für seine Umstände oder Bedingtheiten kein Interesse zu zeigen. Er ist als Mensch präsent, nicht als Person. Wesentliche Identität spürt man nicht nur angesichts von Verschiedenheiten.

Camus verfährt genau umgekehrt wie Balzac in seiner Comédie Humaine . Er geht nicht davon aus, daß im Menschen etwas Humanes ist, das mit dem moralisch Hochstehenden und Erstrebenswerten identifiziert werden kann, neben dem er auch noch etwas Animalisches hätte, was als das Schlechte zu qualifizieren wäre. Camus sieht das Animalische als die Grundlage des Menschen. Das Humane sieht er darin, daß der Mensch die Anomalie der begangenen Tat nachträglich zu erkennen vermag. Oder aber das Humane erscheint als Mimikry. Als Maske, als Panzer, mit dem die eigene unerbittliche Animalität vor dem eigenen moralischen Urteil geschützt werden soll. Genauso wie beim Richter im Roman. Camus wäre ein Moralist, wenn er sagte, seine schriftstellerische Erkenntnis ermögliche eine Umkehrung der Reihenfolge. Er sagt es aber nicht.